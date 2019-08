Családtámogatás

Több mint 8 ezer igény érkezett a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására

2019.08.06

A nagycsaládosok autóvásárlási támogatására július 1-je óta több mint nyolcezer igény érkezett - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkár kedden Budaörsön újságírókkal.



Beneda Attila az Auchan által a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) együttműködésben megrendezett országos iskolaszergyűjtési akció megnyitóján elmondta, hogy népszerűek a nyáron indult családvédelmi akcióterv otthonteremtést segítő intézkedései, amelyek segítséget nyújtanak a nagycsaládosoknak is.



Emlékeztetett, az intézkedések jövőre is folytatódnak, és 2020 januárjától életbe lép a legalább négygyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége és a nagyszülői gyed.



Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke elmondta, hogy már második alkalommal indul tanszergyűjtés, amely reményeik szerint nagyobb lesz, mint a tavalyi, amikor 800 önkéntessel 2500 gyermeknek, illetve 1000 családnak tudtak segíteni.



Hozzátette, hogy az iskolaszergyűjtési akció keretében az Auchannal közösen augusztus 1. és szeptember 11. között gyűjtenek tanszereket az áruházlánc 24 üzletében.



Kérik, hogy aki teheti, egy-egy tanszerrel vegyen többet és azt az áruházakban elhelyezett gyűjtőhelyeken adja le - jelezte a NOE elnöke, aki azt is elmondta, hogy a gyűjtőhelyek listája megtalálható a NOE honlapján.