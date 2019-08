Biztonság

Túlmelegedett a Duna a paksi atomerőműnél

2019.08.01 14:23 ma.hu

Az augusztus elsején nulla órakor 25 Celsius-fok feletti vízhőmérsékletet mértek a Dunában a folyó paksi erőmű feletti mérési szelvényben. Valójában ez a helyzet már napok óta, gyakorlatilag szünetmentesen fennáll, sőt volt, hogy 26,2 fokot mutatott a rendszer - írta a napi.hu.



Mindez azért fontos, mert ez automatikusan életbe kell léptessen egy, a paksi atomerőműre vonatkozó riasztást. Ha ugyanis a folyó az erőmű felett eléri a 25 fokot, a nukleáris reaktorokhoz már elhasznált hűtővízzel keverve a Duna akár a 30 Celsius-fok közelébe is melegedhet. Ami biológiailag és természetvédelmi értelemben is afféle vörös zóna; jogszabályi tiltás van rá, hogy a folyó vize itt 30 fok fölé juthasson.



A helyzetről egyelőre nem adtak ki sajtóközleményt, ami azért is furcsa, mert tavaly éppen e rendelet végrehajtása és számon kérhetősége körül alakultak furcsán a véletlenek.