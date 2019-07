Közlekedés

Elkészült a MÁV-Start Zrt. első húsz új generációs InterCity-kocsija

Elkészült a MÁV-Start Zrt. első húsz, saját forrásból gyártott, nemzetközi forgalomra alkalmas, új generációs IC+vasúti személykocsija a szolnoki vasúti járműjavítási telephelyen - jelentette be a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kedden Szolnokon, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.



Homolya Róbert elmondta: tíz-tíz készült a többcélú, illetve a másodosztályú termes kocsikból, és elkezdték további hetven IC +kocsi gyártását is a kormánydöntésnek megfelelően. Hozzátette: a járművek 200 kilométer per órás sebességgel tudnak közlekedni a pályán.