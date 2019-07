Felsőoktatási felvételi

NKE: 1700 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptemberben

Az általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményeként mintegy 1700-an kezdhetik meg a tanévet szeptemberben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE). 2019.07.25 17:02 MTI

A legtöbben, mintegy 680-an idén a rendészettudományi kar képzéseire jutottak be. A rendészeti igazgatási szak közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakirányaira volt a legnehezebb bekerülni: az előbbihez 416, az utóbbihoz 415 pontot kellett szerezni a felvételizőknek - olvasható az NKE honlapján.



Az államtudományi és közigazgatási kar képzéseire mintegy négyszáz hallgató jutott be.



A hadtudományi és honvédtisztképző kar nappali képzései közül az állami légiközlekedési szak állami légijármű-vezető és katonai repülésirányító szakiránya esetében volt a legmagasabb a felvételi pontszám, de népszerű volt a felvételizők körében a katonai logisztika szak is.



Az NKE nemzetközi képzéseire idén mintegy háromszázan kerültek be. A nemzetközi és európai tanulmányok kar képzései közül különösen népszerű volt a nemzetközi biztonság és védelempolitika, valamint a nemzetközi igazgatási szak.



Egyre többen érdeklődnek a vízügyi képzések iránt is. A víztudományi karon a nappali képzések közül a vízügyi üzemeltetési mérnöki szakon volt a legmagasabb a pontszám - írta honlapján az NKE.