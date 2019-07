Fenyő-gyilkosság

Gyárfás Tamás visszakapja a 200 milliós óvadékot

Az ügyészség indítványára a bíróság visszaadja a 200 millió forintos óvadékot a Fenyő-ügyben felbujtással gyanúsított Gyárfás Tamásnak. 2019.07.25 15:30 MTI

A Fővárosi Törvényszék csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: 2018. július 23-i végzésében 200 millió forint óvadék ellenében enyhébb kényszerintézkedést rendelt el Gy. T.-vel szemben, akit az ügyészség azzal gyanúsít, hogy felbujtóként felelős Fenyő János médiavállalkozó 1998-ban történt meggyilkolásáért. "Az óvadékot a terhelt befizette, az enyhébb kényszerintézkedések rendelkezéseit ezidáig folyamatosan betartotta" - tették hozzá.



Mivel az elrendelt kényszerintézkedés hatálya 2018. november 11-én lejárt, a bíróság az ügyészség indítványára visszafizeti a letett óvadékot. Jelezték: az új büntetőeljárási törvény szerint az óvadék összegét az óvadék letevőjének vissza kell adni, ha a terhelttel szemben alkalmazott, személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés megszűnt vagy megszüntették.



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2018 áprilisában tette közzé, hogy 2017. október 31. óta ismét nyomoznak a Fenyő János ellen 1998. február 11-én előre kitervelten elkövetett emberölés ügyében. Egy héttel később azt közölték, hogy az ügyben Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót az NNI munkatársai Budapesten elfogták, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.



Az NNI az ugyanebben az ügyben 2018. március 22-én gyanúsítottként kihallgatott Portik Tamást is emberölésre felbujtással gyanúsította.



Gyárfás Tamás - aki ellen felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés gyanúja miatt folyt nyomozás - tagadta a terhére rótt bűncselekményt.



A négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő János médiavállalkozó sérelmére elkövetett gyilkosság ügyében Jozef Rohácot tettesként életfogytiglanra ítélték, azzal, hogy leghamarabb 30 év múlva vizsgálható a 62 éves férfi feltételes szabadlábra bocsátásának lehetősége. Az Aranykéz utcai robbantás és a Prisztás-gyilkosság ügyében felbujtóként súlyos büntetést kapott Portik Tamás, az 51 éves férfinek még legalább 10 év van hátra jogerős szabadságvesztéséből.



Az ORFK idén június 28-án azt közölte: a rendőrség lezárta a Fenyő-gyilkosság ügyének vizsgálatát. Azt írták: a megalapozott gyanú szerint Gy. Tamás megbízásából P. Tamás szervezte meg, illetve adott utasítást Fenyő János megölésére, amelyet Jozef R. hajtott végre.



Az ügyészség július 15-én közölte: perújítást javasolnak a Fenyő-gyilkosság ügyében P. Tamással kapcsolatban. A főügyészség közleménye kitért arra is, hogy mindez nem érinti a Gy. Tamás elleni büntetőeljárást, a vele szembeni érdemi ügyészi döntés meghozatala ugyanis folyamatban van. Mivel pedig a gyanúsított a legenyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt többször járt külföldön, ahonnan mindig visszatért, a Fővárosi Főügyészség nem látta indokoltnak a kényszerintézkedés meghosszabbítását, továbbá intézkedett az óvadék visszaszolgáltatásáról is.