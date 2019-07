Média

Változások lesznek az RTL Klubnál és a TV2-nél

Az RTL Klub és a TV2 máris reagált a médiatörvény módosítására, és változtat hírműsorai hosszán. A törvénymódosítás szerint a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók (RTL Klub, TV2, M1) esti híradói augusztus 1-től maximum 45 perc hosszúak lehetnek. A két legnézettebb kereskedelmi csatorna viszont nem várja meg a következő hónap első napját, korábban változtatnak - írja a Sorozatwiki.



A TV2 július 29-től tulajdonképpen kettébontja a Tényeket. A megszokott időpontban, 18 órakor indul majd a Tények, de az eddigi 60 helyett csak 25 perc hosszú lesz. Ezután 18:30-kor Tények Plusz néven egy új hírműsor indul. Utóbbi (mint most a Tények) 19 óra körül ér véget.



Az RTL Klub Híradója eddig is rövidebb volt, mint a Tények, az adások hossza ötven perc körül mozgott. Július 29-től az RTL Híradó nagyjából 8 perccel rövidebb lesz, azonban az RTL-nél is megoldották, hogy ne legyen kevesebb aktuális műsor. Az RTL Klub tévéműsorából az látszik, hogy a Fókusz nagyjából ugyanannyi idővel lesz hosszabb, mint amennyivel az RTL Híradó rövidebb. A magazinműsor pontban 19 órakor kezdődik majd.