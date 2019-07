Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Még mindig Budapesten van az utolsó koreai áldozat családja

A dunai hajóbaleset utolsó áldozatának családtagjai hetek óta nem tágítanak Budapestről, a rokonok itt akarnak lenni, ha azonosítaniuk kell a szerettüket - írja a Blikk a Hankook Ilbo dél-koreai lapra hivatkozva.



A tragédia óta Budapesten van az utolsó áldozat családja, képtelenek megnyugodni. Minden egyes alkalommal, amikor meghallják, hogy egy eltűnt ember nyomára bukkantak, azért imádkoznak, hogy értesítsék őket a rendőrök. Reménykednek és egyszerre kétségbe is vannak esve - mondta a lapnak a koreai fogorvos, aki a sétahajó tragédiájának idején és a mentések során is Magyarországon tartózkodott.



A lap úgy tudja, a napokban újabb koreai búvárok érkeztek hazánkba, hogy segítsék a magyar hatóságok munkáját.



A rendőrség a napokban azt írta honlapján, a koreai társszervekkel közösen továbbra is folytatja a keresést a Duna 215 kilométeres szakaszán. Ez a neve elhallgatását kérő mentőbúvár szerint nagyon hosszú időintervallumra utal. Hosszú hónapokig is eltarthat egy ilyen keresés.