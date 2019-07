Állatkínzás

12 molnárfecske fiókát dobtak le a harmadikról Túrkeve főterén

12 molnárfecske fiókát dobáltak szét Túrkeve főterén ismeretlenek - olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán. Természetvédelmi őrszolgálatuk lakossági bejelentést kapott, hogy Túrkevén a Petőfi téren összesen 12 példány fecske fióka hever a fűben és a járdán.



A helyszínen egyértelműen megállapítható volt, hogy a molnárfecske fiókák nem maguktól kerültek oda, hiszen az egyik közeli lakás ablakaiban frissen eltávolított molnárfecske fészkek nyoma volt észlelhető, ahol még másnap is folyamatosan keresték a szülőmadarak fészkeiket és fiókáikat.



A hat életben maradt fiókát a Természetvédelmi Őrszolgálat kiérkezéséig a megtaláló szakszerűen elhelyezte, etette és itatta a nagy melegben.



A Természetvédelmi Őrszolgálat az eset miatt állatkínzás és természetkárosítás miatt tett feljelentést a rendőrségen, hiszen átlagosan, fészkenként 4 fiókával számolva legalább 3 molnárfecske fészket semmisítettek meg, majd a fiókákat a harmadik emeletről egyszerűen az épület előtti térre dobálták.



A hat élő fiókát a Természetvédelmi Őrszolgálat vette gondozásba, néhány napos táplálás és megfigyelés után pedig a közelben olyan molnárfecske fészkekbe adoptálta őket, ahol hasonló korú fiókák voltak.



A park egy másik esetről is beszámolt posztjában. Alig telt el pár nap a fiókák eredményes adoptálását követően, amikor is Törökszentmiklósról kapott a Természetvédelmi Őrszolgálat egy újabb bejelentést, mely szerint a Bocskai úton egy második emeleti lakás ablakának cseréjekor két molnárfecske fészket vertek le, a fiókákat pedig az emeleti ablakból a garázs sor előtt elhelyezett hulladéktároló elé dobálták.



A Természetvédelmi Őrszolgálat a helyi rendőrkapitányságon kezdeményezett eljárást az ügyben.



A megtalált öt élő molnárfecske fióka pedig szintén Túrkeve egyik legnépesebb molnárfecske telepének alkalmas fészkeibe került pótszülőkhöz.



A molnárfecske (Delichon urbicum) hazánkban természetvédelmi oltalom alatt álló védett faj, egyetlen egyed természetvédelmi értéke 50.000 Ft - hívja fel a figyelmet a park.