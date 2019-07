Egészségügy

Alvásdiagnosztikai labor kezdi meg működését a Borsod megyei kórházban

A fejlesztésről Révész János főigazgató számolt be sajtótájékoztatón szerdán.



Elmondta: a 21. század stresszes életmódja nagyon sokaknak okoz alvászavart, ez egyebek mellett a munkavégzésben is problémát jelenthet. Az alvásdiagnosztika napjaink fontos részévé vált, és most már sokak rendelkezésére állhat - hangoztatta a főigazgató.



Révész János hozzátette: vannak olyan munkakörök, amelyekre különösen igaz, hogy csak pihenten lehet ellátni. Ezek között említette a gépjárművezetést, a nehézgép-kezelést. Az e munkakörökben dolgozóknál szükség van alvásdiagnosztikai mérésekre - mondta.



A kórházban jelenleg két poligráf készülékkel végzik az obstruktív alvási apnoe szindróma szűrését. E kórkép gyakran húzódik meg a közúti balesetek hátterében is.



A következő időszakban kiterjesztett elemzések bevezetését tervezi az intézmény, melyek további alvászavarok kivizsgálását teszik lehetővé. A bővítésnek köszönhetően poligráffal és poliszomnográffal egyszerre négy beteg analízise is megoldható majd.