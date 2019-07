Önkormányzat

Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása

Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb hatmilliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés, ennek alapján a BKV már felvette a kapcsolatot egy speciális klímagyártó céggel a 3-as szerelvények klimatizálása érdekében - tudatta a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn az MTI-vel ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.



"Immár másodszor lő bakot az ellenzék pár napon belül". Először Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje reklamált "végre" budapesti klímastratégiát, nem törődve azzal, hogy ilyen nem csak készült, de a Fővárosi Közgyűlés már 2018 áprilisában határozatban el is fogadta - olvasható a Szűcs Somlyó Mária kommunikációs igazgató által jegyzett közleményben.



Továbbá hétfőn Kunhalmi Ágnes szocialista politikus és Karácsony Gergely "poénkodott" - már nem először - a jelenlegi ellenzék által 2010-ben romos állapotban itt hagyott, és a mostani kurzusban felújított 3-as metró klímaberendezésének hiányán. Mondva, hogy a "marháknál is kevesebbre becsüli a városvezetés az embereket".



Ezzel kapcsolatban a Főpolgármesteri Hivatal azt írta: "a poén egyéb gyengeségein kívül szeretnénk felhívni a politikus asszony és úr figyelmét, hogy az elvbarátaik által itt felejtett Alstom szerződéssel összefüggő perekben alig egy hete újabb hatmilliárd forintot szerzett vissza a városnak a jelenlegi vezetés".



A közlemény szerint ennek alapján a BKV már felvette a kapcsolatot egy speciális klímagyártó céggel a 3-as szerelvények klimatizálása érdekében. A főpolgármester már jóval korábban is utalt erre a lehetőségre, ami most meg is valósítható - tették hozzá.