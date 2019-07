Országgyűlés

A 2020-as költségvetés elfogadásával zárja nyári munkáját a parlament

Az Országgyűlés a héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre a kormány jövő évi költségvetésről szóló javaslatán, majd várhatóan pénteken szavaznak annak végleges formájáról. 2019.07.07 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A házelnök - parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján hétfőn önálló ülést tartanak, amely a megszokottnál hamarabb, délelőtt 11 órakor kezdődik, napirend előtti felszólalásokkal.



Az ülésnap elején két új jobbikos képviselő, Balczó Zoltán és Nunkovics Tibor teszi le esküjét, akik az európai parlamenti képviselővé választott Gyöngyösi Márton és a képviselői mandátumáról lemondó Kepli Lajos helyét veszik át az ellenzéki frakcióban.



A parlament ezt követően előbb röviden tárgyal, majd határoz is a kabinet 2020-as költségvetésről szóló indítványához benyújtott módosító javaslatokról.



A szavazás után az interpellációk és az azonnali kérdések is egy-egy órában, a kérdések pedig további 30 percben hangozhatnak el.



Az Országgyűlés pénteken tartja utolsó ülését a nyári szünet előtt, az erről szóló napirendi javaslat azonban vasárnap délután még nem volt elérhető a Ház honlapján.



A képviselők a jövő évi büdzsé mellett várhatóan ekkor fogadhatják el a 2020-as adóváltoztatásokról szóló javaslatot is, továbbá bepótolhatják a köznevelési törvénycsomag előző hétről elhalasztott zárószavazását is.