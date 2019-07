Magyarország

Szilágyi: erőforrássá vált a diaszpórában élő magyarság

Mára erőforrássá vált a világban diaszpórában élő magyarság - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, a felvidéki Martoson, pénteken.



A miniszteri biztos, erről azon a diaszpóra magyarságról tartott fórumon beszélt, amelyet "Világnemzet vagyunk" címmel tartottak a hetedik Martosi Szabadegyetemen.



Szilágyi Péter elmondta: a Nemzetpolitikai Államtitkárság, az elmúlt években számos, a diaszpóra magyarságot megcélzó programot indított, s ezeknek köszönhetően szorosabbá vált a kapcsolati háló mind a diaszpórában élő magyarság és az anyaország, mind pedig a diaszpórában élő magyarság és a kárpát-medencei külhoni magyar nemzetrészek között.



"Egyre szorosabbá válnak a kapcsolataink, egyre többen veszik fel a magyar állampolgárságot, sok olyan vállalkozás is indult, amelyeket diaszpórában élő sikeres magyar vállalkozók indítottak Magyarországon" - mutatott rá Szilágyi Péter. Hozzátette: látni lehet, hogy a kulturális kapcsolattartás szorosabbra fűzése mellett gazdasági vonalon is megindult a kapcsolatépítés.



Szilágyi Péter elégségesnek minősítette a diaszpórát célzó újonnan elindult támogatáspolitikát. Rámutatott: jelenleg a költségvetés 0,7 százalékát fordítják nemzetpolitikára, s ennek 2 százaléka a diaszpórára fordított összeg. Ez minimális összeg, ám abból mégis jó eredményeket sikerült elérni - jegyezte meg.



A miniszteri biztos a diaszpóraépítés tekintetében megfogalmazott célok között említette, hogy szeretnék ha minden magyar diaszpóra közösségben működne legalább hétvégi iskola, valamint szeretnék tovább szélesíteni azokat az oktatási lehetőségeket is a Kárpát-medencében, amelyeket a diaszpórákból érkezők is használhatnának, és szeretnének létrehozni egy diaszpóra múzeumot is.