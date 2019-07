NMHH

Frekvenciapályázatokon hozott döntéseket, helyi televízióra szabott ki bírságot a médiatanács

Újabb három helyi rádiós frekvencia pályázatának alaki vizsgálatát végezte el e heti ülésén e Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. 2019.07.05 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tájékoztatás szerint a Baja 94,3 MHz és a Paks 107,5 MHz helyi frekvenciák kereskedelmi jellegű használatának pályázati felhívásaira beérkezett ajánlatok alaki vizsgálatai után a grémium hiánypótlásra szólította fel a pályázókat: az Alisca Network Kft.-t, illetve a Lajta Rádió Kft.-t.



Egy harmadik alaki vizsgálat eredményeként a médiatanács nyilvántartásba vette a Balatonfüred 96,2 MHz helyi frekvencia közösségi használatára szóló pályázatán a Karc FM Média Kft.-t és az FM 4 Rádió Kft.-t.



A testület 50 ezer forintos bírságot rótt ki a Kalocsa Városi Televízióra, mert az egy vizsgált áprilisi adásnapon a képújság alatti rádiózás során engedély nélkül kapcsolódott hálózatba a rádiós médiaszolgáltatással.



A médiatanács megállapította: a rádió szolgáltatójának nem volt tudomása a hálózatba kapcsolódásról.



A tanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét - köztük a szolgáltató által korábban elkövetett azonos tárgyú jogsértéseket - is figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmény adott formáját, mértékét - áll a közleményben.



Jelezték azt is: állampolgári bejelentés alapján a grémium eljárást indított a TV2 szolgáltatója ellen, mivel vélhetően nem a megfelelő korhatár-besorolás mellett és nem az előírt időben mutatta be A viszkis című filmet és több alkalommal annak előzeteseit is júniusban.



Bejelentés alapján vizsgálta meg a testület a Rádió 1 "Balázsék" című műsorának június 18-ai adását, és megállapította, hogy a kifogásolt, párkapcsolati problémát taglaló műsorrészlet nem tartalmazott olyan elemet és feldolgozásmódot, amely indokolta volna a 12-es korhatári kategóriánál magasabb besorolást, így nem indított eljárást.



A közleményben arra is kitértek: a médiatanács bejelentés alapján, hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta az "Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel" témájú, márciusban számos csatornán leadott közleményt.



A testület az előzetes vizsgálat alapján azt állapította meg, hogy a közlemények tartalmából következően jogsértés gyanúja nem merült fel, így hatósági eljárás megindítása sem indokolt - tudatták.