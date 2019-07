Dunai hajóbaleset

Ügyvéd: súlyos felelősség terheli a Viking Sigyn kapitányát

Súlyos felelősség terheli a Viking Sigyn kapitányát a balesetért - jelentette ki Sógor Zsolt, a Panoráma Deck Kft. jogi képviselője az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.



Az ügyvédet annak kapcsán kérdezték, hogy csütörtökön a sajtóban cikkek jelentek meg a baleset során rögzített hangfelvételről.



Sógor Zsolt elmondta, van egy hangfelvétel a parancsnoki hídról, amelyen külső hangok is hallhatók. Angolul hallatszik például, hogy "Istenem, hajó, hajó". Az is hallható, ahogy a kapitány azt kérdezi, mi történt.



Egy másik állóhajó kamerája által rögzített felvételen pedig az látszik, hogy a Viking az ütközés után visszatolatott, majd ismét elindult.



Sógor Zsolt elmondta, a Viking radarja másfél perccel az ütközés előtt riasztást adott, de hangjelzése nem volt, mert az ki volt kapcsolva.



A Hableányon nem volt radar, - arra a típusra nem is kell - de rádiója igen. A Viking kapitánya mégsem jelezte előzési szándékát. Ráadásul hídbejáratnál alapvetően tilos is az előzés - jegyezte meg az ügyvéd.



Sógor Zsolt szerint "szabályszegések sorozata" vezetett a súlyos tragédiához, amelyben 28-an életüket vesztették.



A Hableány sétahajó a Margit híd közelében süllyedt el, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 koreai turista és a kéttagú magyar személyzet.



A balesetet követően hét koreait sikerült kimenteni, illetve hét holttestet találtak. Azóta újabb 19 holttest került elő, ám két koreait még keresnek a hatóságok.



A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetése vétségének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként és tartóztatták le. A férfi kifizette az óvadékot, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.