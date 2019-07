Családpolitika

Megkötötték az első babaváró támogatási szerződéseket

Zökkenőmentesen indult hétfőn a családvédelmi akcióterv, az új családtámogatások iránt már most nagy az érdeklődés - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin közölte, hétfőn sokan keresték fel a kormányablakokat, a járási hivatalokat és az államkincstárat a támogatások igénybevételéhez szükséges igazolások beszerzése miatt, és már megköttettek az első szerződések a babaváró támogatásról is.



A legfeljebb tízmillió forintos, kamatmentes, szabad felhasználású babaváró támogatásról elmondta, elsősorban azoknak a házaspároknak szól, akik gyereket terveznek, igényléséhez pedig szükség van személyi igazolványra, lakcímkártyára, adókártyára és igazolásra a - legalább hároméves - társadalombiztosítási jogviszonyról.



Utóbbit személyesen kell igényelni a kormányablakokban és a járási hivatalokban, hétfőn Budapesten és Pest megyében több mint 1500-an kértek már ilyen igazolást - jelezte az államtitkár. Hozzátette, amennyiben pedig már várandós a feleség, és az igényléssel egy időben kérik a törlesztés szüneteltetését, akkor a várandósgondozási kiskönyvet is be kell mutatni.



Van olyan bank, amelynél elektronikus úton is lehet igényelni a babaváró támogatást, a bankoknak pedig - az igénylés módjától függetlenül - tíz napjuk van a hitelbírálatra - mondta el Novák Katalin.



Kitért arra is, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlása szerint a támogatás 75 százalékát önrészként lehet felhasználni, ha lakáshitelt igényel a házaspár.



Az államtitkár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával kapcsolatban közölte, hétfőn 514 kérelem érkezett az államkincstárhoz, ebből 447-en elektronikusan nyújtottak be, 57-et személyesen, 10-et pedig postai úton. Jó tudni, hogy az autóvásárlási támogatást teljes mértékben elektronikusan úton is lehet igényelni az államkincstárnál - hívta fel a figyelmet Novák Katalin.



Az államtitkár kitért arra is, hogy kedden megszavazta az Országgyűlés, hogy - hétfőre visszamenőlegesen - illetékmentes legyen az ügyintézése a babaváró támogatásnak és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának is.

Szintén hétfőtől lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kamattámogatott kölcsönt ugyanakkora összegben, mint új ingatlan vásárlásakor, azaz két gyerek nevelése vagy vállalása esetén 10 millió, legalább három gyereknél pedig 15 millió forint értékben - közölte az államtitkár.



A csok és a hozzá kapcsolódó kölcsön igénylésekor fontos az adásvételi szerződés bemutatása; az elbírálási idő pedig lakásvásárlás esetén 30 nap, bővítésnél pedig 60 nap - ismertette Novák Katalin.



Hozzátette, elindult a falusi csok is, amely majdnem 2500 településen érhető el.



Kibővült a jelzáloghitel-elengedési program is: már a második gyerek érkezésekor lehet kérelmezni egymillió forint, a harmadiknál négymillió forint, minden további gyereknél pedig egy-egymillió forint elengedését a lakásalapú jelzáloghitelből, a kérelmeket a megyeszékhelyeken működő járási hivatalokban és kormányablakokban lehet benyújtani - mondta az államtitkár.



Novák Katalin azt hangoztatta, a családvédelmi akcióterv célja, hogy könnyebb legyen Magyarországon családot alapítani, gyereket vállalni és gyereket nevelni, a kormány a jövőben is ezért dolgozik majd.



Trencsán Erika vezető pénzpiaci szakértő arról beszélt, hogy már az életbe lépés előtt is nagy volt a várakozás az új támogatások iránt, a legnagyobb érdeklődés pedig a babaváró kölcsönt övezte.



Az ügyfeleket segítette, hogy már március óta ismertek a jogszabályi feltételek, kis nehézséget csak az jelentett, hogy a bankok a hitelbírálati feltételeket csak az indulás előtti utolsó napokban tették közzé - mondta a szakértő.



Kiemelte, a pénzintézetek készültek rá, hogy biztosítani tudják a támogatások elérését, a hónap közepétől várható emelkedő ügyfélforgalomra pedig emelt kapacitással is készülnek.



Trencsán Erika felhívta a figyelmet arra, hogy a szükséges igazolásokat mindenképp szerezzék be az ügyfelek, kérjenek időpontot a bankfiókokba, és egyeztessenek a hitelbírálati szempontokról a pénzintézetekkel.