Kampány indul a nyári véradás népszerűsítésére

2019.07.01 15:46 MTI

Az OVSZ hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Neked egy óra, három embernek az élet elnevezésű - július 1. és szeptember 1. közötti időszakra meghirdetett - kampány fő célja, hogy a nyári hónapokban is felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára.



Naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ugyanakkor nyáron a rendszeres véradók közül is elutaznak, a szabadságok, nyaralások miatt pedig csökken az önkéntesek száma - írták.



A kampány részleteiről közölték: a véradók a kapott személyes köszönőkártyán található kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon tölthetik fel, közöttük értékes nyeremények sorsolnak ki.



Az OVSZ emlékeztetett arra, hogy tavaly több mint 15 ezer véradóeseményen mintegy 390 ezren adtak vért. Közülük is "különösen nagy" az első véradók száma, a megyék közül Pest megye volt a legaktívabb - ismertették a kommünikében.



Jelenleg a 18 és 65 év közöttiek, 50 kilogrammos testsúly felettiek adhatnak vért, és két véradás között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie. Egy alkalommal 450 milliliter vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő.



A OVSZ kitért arra is, hogy az önkéntesek több fesztiválon, a többi között az EFOTT-on, a Művészetek völgyében és a Fezen fesztiválon is várják a véradókat.



További részletek a www.veradas.hu és a www.ovsz.hu oldalakon, valamint a vöröskereszt ingyenes véradás mobil applikációján elérhetőek.