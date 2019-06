Dunai hajóbaleset

Menekülni próbálhatott a Hableány kapitánya

A hatósági szemle szerint a kormánylapát nem volt egyenes, ami azt jelzi, hogy a sétahajó kapitánya az utolsó pillanatban még megpróbálta kikerülni az ütközést. 2019.06.27 08:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az utolsó pillanatban még menekülni akarhatott a Hableány kapitánya a katasztrófa elől a hullámsírba süllyedt sétahajó hatósági szemléje szerint - állítja a Magyar Nemzet.



Az MTI által szemlézett cikk szerint az utolsó pillanatban láthatta meg a Hableány kapitánya a hajóját minden figyelmeztetés nélkül balról előzni akaró Viking Sigynt, és elforgatta a sétahajó kormányát, hogy meneküljön az elkerülhetetlennek bizonyult katasztrófa elől. A szállodahajó utolérte, a hajó tatjának bal oldalához ütközve maga alá gyűrte, majd a víz alatt hosszanti és keresztirányban is megpörgette a Hableányt.



A Magyar Nemzet értesülése szerint a hatósági szemlebizottság a Csepeli Szabadkikötőben a sétahajó roncsát vizsgálva megállapította egyebek mellett, hogy a kormánylapát 11 fokkal tér ki az egyenestől. Ez azt jelenti, hogy a kapitány az utolsó pillanatban még menekülni próbált, de már elkésett a manőverrel.



Az ütközés erejét - és a Hableány reménytelen helyzetét - jellemzi, hogy az ezertonnás Sigyn, 13-14 kilométer/órás sebességgel nekiütközve a negyventonnás Hableánynak, végigroncsolta a sétahajó bal oldalát a tattól a kormányállásig, hatvan centiméteres, félkör alakú mélyedést vájva a félméterenként merevítőoszlopokkal megerősített, öt centiméter vastagságú acéllemezből épült hajótestbe. Az ütközés ereje, az egymásnak feszülő fémdarabok akkora hanghatással járhattak a szakértők szerint, hogy kizárt: mindezt nem hallották meg a két hajó fedélzetén.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hatvanfős, gyakorlott nyomozókból álló különleges csoportja minden ellenkező híresztelés ellenére a katasztrófa minden részletét vizsgálja, így a cserbenhagyásnak, illetve az elsősegélynyújtás elmulasztásának a lehetőségét is.



A Viking Sigyn kapitányát nemcsak gondatlanság miatt terheli a felelősség, hanem azért is, mert nem kellő mértékben nyújtott segítséget vagy azt teljesen elmulasztotta - fejtette ki a Magyar Nemzetnek a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvédek egyike, Sógor Zsolt. Az ügyvéd a segítségnyújtás elmulasztásának a lehetőségét abban látja, hogy az eddigi információk szerint a Viking Sigyn a gázolás után a tragédia helyszínétől csak 800 méterrel távolabb állt meg az újpesti rakpart egyik kikötőpontonjához horgonyozva, s ekkor küldtek vissza a Margit hídhoz egy motoros gumicsónakban két matrózt, hogy tájékozódjanak, valóban ütköztek-e valamivel, ahogy azt az utasok egyébként jelezték a kapitánynak.

Sógor Zsolt úgy véli, hogy ha a kiváló manőverezőképességű és hajtómotoronként 2000 lóerős Sigyn azonnal megáll és vízre bocsátja mentőcsónakjait, úgy több ember életét is megmenthették volna.



Az ügyvéd szerint azt is vizsgálnia kell a nyomozó hatóságnak, hogy a Sigyn mögött egy percen belül a tragédia helyszínére érkező Viking Ingvi személyzete miért nem mentette a vízbe esetteket, miért hajózott át megállás nélkül a roncs felett. A Sigyn mögött érkező testvérhajó személyzetének is felelőssége lehet a történtek miatt - hangsúlyozta az ügyvéd, aki közölte: egyeztettek a nyomozó hatósággal, s várják a nautikai, hidrológiai és műszaki igazságügyi szakértői véleményeket, s ezek ismeretében indítványozzák a helyszíni bizonyítási kísérletet - olvasható a napilapban.