Ellenőrzés

Nébih: szigorodnak az állatszállítás feltételei a rendkívüli hőség miatt

Amennyiben az ellenőrzött jármű rakterében a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet a legközelebbi pihentető állomásra irányítják. 2019.06.22 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Megtiltotta az Agrárminisztérium (AM) az állatok szállítását a klímaberendezéssel nem rendelkező járművekben, emellett az előrejelzett rendkívüli hőség miatt ismét tiltja a hosszú távú, Magyarországról Törökországba tartó kérődzőállat-szállítmányok indítását péntektől további utasításig - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján.



A Nébih pénteki közleménye szerint a megyei kormányhivatalok a nyár folyamán - az úgynevezett mélységi ellenőrzés során - megkülönböztetett figyelmet fordítanak a hosszú távú állatszállítmányok vizsgálatára. Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy amennyiben az ellenőrzött jármű rakterében a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet a legközelebbi pihentető állomásra irányítják.



Kiemelték, hogy a nagy melegben történő szállítás az állatok szervezetét is fokozottan megterheli. Uniós előírások szabályozzák, hogy milyen állatvédelmi óvintézkedéseket kell betartani az állatszállítások során az állatok szükségtelen szenvedésének elkerülése érdekében.



A Nébih részletes útmutatója a hosszú távú állatszállításokat végző élőállat-szállítók és szállításszervezők részére tartalmaz ajánlásokat, speciálisan a nyári időszakra. Az útmutató kitér arra is, hogy az EU határain túl is védeni kell az állatok jólétét. A harmadik országban folytatódó szállítás során, egészen a rendeltetési helyre történő megérkezésig meg kell felelni többek között az etetési-itatási intervallumokra, a jármű rakterében megengedett maximum hőmérsékletre, valamint a szállítási és pihentetési időkre vonatkozó előírásoknak - közölte a hivatal.