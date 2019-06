Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - BRFK: tart a kutatás

hirdetés

Továbbra is kutatnak a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán a május 29-ei dunai hajóbalesetben eltűntek után - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a rendőrség honlapján.



A magyar rendőrök és katasztrófavédelmi egységek a koreai társszervekkel közösen továbbra is folyamatosan vizsgálják a Duna 215 kilométeres szakaszát - írták.



A BRFK vízirendőrei a keresést több hajóval, a Készenléti Rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel együttműködve, szonárokkal, helikopterrel és drónnal megerősítve végzik. A kutatást egy koreai tűzoltóegység is segítette.



A Hableány nevű turistahajó május 29-én ütközött össze a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. A balesetet hét koreai állampolgár élte túl, illetve hét holttestet találtak. Azóta újabb 18 holttest került elő, ám három embert - valamennyien koreaiak - még keresnek.