Környezetvédelem

Mintegy három tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza-tavi PET Kupa résztvevői

Három nap alatt mintegy három tonna hulladékot gyűjtöttek a szerdán lezárult, I. Tisza-tavi PET Kupa résztvevői Tiszafüredtől Kisköréig. 2019.06.20 17:10 ma.hu

A szervezők csütörtöki közleménye szerint ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen az elmúlt hetek áradásai ennél jóval több hulladékot terítettek szét a folyó hullámterében.



Mint írták, a PET flotta Tiszafüredtől Kisköréig takarított, a kenuk pedig az öblítő-csatornákon keresztül a tavat járták, így különleges, védett vízi és szárazföldi élővilággal rendelkező területek tisztultak meg. Az élő bejelentkezéseknek, videóknak köszönhetően többen is megismerkedtek a környezetvédelmi problémával, és azzal, hogyan lehet vele felvenni a küzdelmet.



A mintegy három tonna összegyűjtött hulladék nagyjából nyolcvan százaléka műanyag palack volt, amelynek java részét a határon túlról hozta a folyó. Az egyéb hulladékok között hűtőt, TV-készülékeket, szigetelőanyagokat és veszélyes hulladékot, például festéket, rovarirtót, olajos flakonokat is találtak a résztvevők.



A programot szervező Természetfilm.hu Egyesület szakemberei hat megmérettetést rendeztek az elmúlt években a Felső-Tiszán, azonban a mostani áradás utáni Tisza-tavi hulladékhelyzet őket is megdöbbentette. A 25 folyamkilométeres távon evezve 100-150 méretenként bukkantak fel uszadék fával vegyes pillepalack-hulladékszigetek, amelyeket elsősorban a part mentéről kidőlt fák fogtak fel. Az ártéri erdőkben és a nádasokkal szegélyezett területeken sem volt jobb a helyzet, szinte mindenhol összefüggő hulladékszegély található.



A vízügyi szakemberek munkájának köszönhetően a hulladék nagy része az élő-Tisza partjain összpontosul, áradások idején a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) gondosan lezárja az öblítőcsatornákat, hogy megvédjék a tiszta, jó minőségű vízzel feltöltött Tisza-tó vizét a szennyeződéstől.



A PET Kupa résztvevői mindhárom vízen töltött napon megállás nélkül gyűjtötték a palackokat, a megtelt zsákokat pedig a közösségi adománygyűjtésből épült, pillepalackokon lebegő hulladékgyűjtő hulladékhajó, az M.V. PETényi anyahajó gyűjtötte össze, majd szállította a kikötőkbe. A nap végére 250-300 zsáknyi hulladék gyűlt össze, amelyeket a csapatok és az önkéntesek válogattak szét és tömörítettek. A felgyűlt mennyiség több mint felét újrahasznosítják.



Az I. Tisza-tavi PET Kupa első helyezettje a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság csapata lett, amely több mint 300 zsák szemetet gyűjtött össze.



A 2018-ban létrehozott Tisza Hősei díjat a PETúnia hajó - négy gyerekből és négy felnőttből álló - legénysége kapta: ők gyűjtötték össze fejenként a legtöbb hulladékot.



A PET Kupa versenyek és akciók célja, hogy rávilágítsanak a Tiszát érő rendszeres szennyezések problémájára és megmutassák, hogy összefogással mekkora sikerek érhetők el. A résztvevők most először hajóztak a Tisza-tavon, mégis minden irányból sok segítséget kaptak. A Tisza-tavi Ökocentrumban pedig folyamatos kiállítással hívták fel a figyelmet a tiszai műanyagzajlásokra.

A napokban megkezdődött a Kiskörei Vízierőműnél felhalmozódott hulladékzárvány felszámolása is. A munkát a KÖTIVIZIG szakemberei hajókkal végzik. A problémáról a PET Kupa ismeretterjesztő rövidfilmet készített, valamint a hulladék válogatásához önkénteseket keresnek.



Folytatódik a hagyományos, egy hetes hajósverseny is: a VII. Felső-Tiszai PET Kupa augusztus 3-11-ig Tivadartól Záhonyig áll rajthoz, a Természetfilm.hu Egyesület szervezésében pedig rendszeresek lesznek az évközi hulladékgyűjtő akciók is, amelyekhez önkéntesek csatlakozását is várják.