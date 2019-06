Egészségügy

Megújul Pécs legnagyobb rendelőintézete

Befejeződött a legnagyobb pécsi rendelőintézet felújításának első üteme. A csaknem 600 millió forint összértékű beruházást javarészt fejlesztési forrásokból finanszírozzák - derül ki a pécsi önkormányzat MTI-hez eljuttatott közleményéből.



A tájékoztatás idézi Őri László alpolgármestert, aki szerint a fejlesztés a nyugati városrészben, Uránvárosban lévő épület öt évtizedes fennállása óta a legnagyobb.



A beruházás során az elmúlt hónapokban tizenegy szakrendelő újult meg, ezeket pedig hamarosan korszerű orvosi eszközökkel is ellátják. Többek között kardiológiai ultrahangot, a neurológiai vizsgálatokban használható ENG-berendezést, szemészeti OCT-gépet, nőgyógyászati ultrahangot is vásárolnak. A beruházások összértéke 170 millió forint.



A közlemény idézi Decsi István alpolgármestert, a terület önkormányzati képviselőjét is, aki szerint a rendelőintézet közvetlen környéke Pécs nyugati városrészének központja, így több tízezer ember veszi igénybe a szolgáltatásokat. Rámutatott: a 60 éves városrész napjainkban folyamatosan fejlődik, hiszen közterek, játszóterek, óvodák és iskolák újultak meg, e sorba illeszkedik az egészségügyi intézmény megújítása.



A kommüniké szerint a nyár második felében kezdődik az épület felújításának második üteme, amely az energetikai fejlesztéseket, korszerűsítéseket foglalja magába. Erre csaknem további 400 millió forintot költenek, jórészt szintén fejlesztési forrásból.



Pécsen a szakrendeléseket összefogó Egyesített Egészségügyi Intézmények három rendelőintézetet működtet. A belvárosi épületet már korábban felújították csaknem félmilliárd forint értékben, Pécs legnépesebb városrészében, a panelházas Kertvárosban pedig több mint 300 millió forintból új rendelőintézetet alakítottak ki.