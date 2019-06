Önkormányzat

Befejeződött a szegedi Odessza városrész közterületeinek megújítása

A város mintegy 820 millió forint európai uniós támogatást kapott a beruházásra, ezt az önkormányzat 120 millió forinttal egészítette ki a járdák és bizonyos útszakaszok felújításának finanszírozására.

Befejeződött Szegeden az Odessza városrész közterületeinek megújítása a tavaly indult Zöldváros fejlesztési program keretében, a beruházás 940 millió forintból valósult meg - tájékoztatta az önkormányzat szombaton az MTI-t.



A közlemény szerint a város mintegy 820 millió forint európai uniós támogatást kapott a beruházásra, ezt az önkormányzat 120 millió forinttal egészítette ki a járdák és bizonyos útszakaszok felújításának finanszírozására.



A kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárás nyerteseként a HPQ Plus Kft. és az Alapközmű Kft. alkotta konzorcium végezte. A projekt eredményeként korszerűsítették a köztereket, bővültek a zöldterületek, amelyeken öntözőrendszert építettek ki. Az aktív kikapcsolódás érdekében bővültek és megszépültek a sétányok, a játszóterek, a sportpályák, és egy új kültéri fitneszpályát is kialakítottak.



A városrész új kapujában, a Maróczy Géza téren komplex térrekonstrukció történt: játszóteret alakítottak ki, napóra épült és fitneszberendezéseket helyeztek ki. A sakknagymesterről elnevezett közterületen sakkasztalok is várják a kikapcsolódni vágyókat.



A Korondi utcában új helytörténeti sétány létesült, térképekkel és fotókkal a városrészről. A környék növényzetét pedig új természetismereti tanösvény mutatja be. Az egykori kispiac helyszíne közösségi térré vált, sok fával, bokorral, ivókúttal, és bővültek az árusítóhelyek is.



A városrészben új járdák és gyalogátkelőhelyek épültek, akadálymentesek lettek a buszmegállók, új kerékpártárolókat helyeztek el és korszerűsítették a közvilágítást - áll a közleményben.