Egészség

Idén is lesznek terápiás nyári táborok Fóton

A Magyar Lovasterápia Szövetség idén nyáron is szervez táborokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának foglalkozásaira járó gyerekeknek.

A Cirkuszvarázs mottójú táborban látássérült gyerekek vehetnek részt június 17. és 21. között. A lovas foglalkozások között szerepel lóidomítás, zsonglőrködés lóháton, lovasakrobatika, bohócszámok lóval, valamint ló nélkül gyakorolják a légtornát, kötéltáncot és egyéb egyensúlyozó játékokat, erőművészetet, bűvészkedést - közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pénteken az MTI-vel.



Magatartásproblémás, szorongó, érzelmi és indulati zavarokkal küzdő gyermekeknek rendezik július 1. és 5. között a második tábort, ahol a résztvevőknek különböző próbákat kell teljesíteniük, akár lovakkal vagy azok nélkül, lehetőségük lesz az egyéni vetélkedésre, de csapatokban történő megmérettetésre is. A mozgásos feladatok és vetélkedők lebonyolításában itt is külsős szakemberek segítenek.



Pszichés zavarokkal küzdő kamaszokat várnak július 8. és 12. között a környezet megismerésére. Az Élhető Jövő Park betekintést ad a megújuló energiák használatába, emellett a tábor programját kibővítik a Lovasterápiás Központ növényeinek, állatainak megismerésével, védelmével és gondozásával is.



A negyedik tábor tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeknek szól július 15. és 19. között. A lovaglás és a lóval való tevékenységeken keresztül a tanuláshoz, iskolai élethez szükséges képességeket fejlesztik, a program megvalósításában fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytornász és szomatopedagógus szakemberek is részt vesznek.



Az utolsó táborba óvodás és kisiskolás korú, tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmussal élő, érzékszervi fogyatékos és mozgássérült gyermekeket várnak július 22. és 26. között. A gyerekek a hét folyamán minden nap egy-egy mesét dolgoznak fel különböző módokon, így lovas helyzetekben, rajzos-grafikus, dramatizált formában, de lesz önálló mesealkotás is.



A Magyar Lovasterápia Szövetség mintegy 20 éve folytat gyógyító-rehabilitáló céllal lovasterápiát, a táborok a MOL Alapítvány Gyermekgyógyító Program támogatásával valósulnak meg. A programra olyan gyerekek jelentkezhettek, akik év közben is jártak terápiás foglalkozásokra. Mivel a táborok létszáma betelt, a szervezők erre az évre már nem tudnak jelentkezőket fogadni.