Diplomácia

Úzvölgyi katonatemető - Szijjártó: elvárjuk az eredeti állapot helyreállítását

Az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának helyreállítását, a kegyeletsértés és a sírgyalázás felszámolását várja el a magyar kormány a román hatóságoktól - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden a parlamentben.



Szijjártó Péter egy napirend előtti felszólalásra válaszolva elmondta: a kormány egyetért a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), amely valós párbeszédet, valamint a törvényesség, azaz a sírkert eredeti állapotának helyreállítását akarja.



"Mi ezt tekintjük az egyetlenegy elfogadható döntésnek, fejleménynek" - fogalmazott.



Szijjártó Péter megerősítette: a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a múlt heti úzvölgyi történéseket, valamint azt a folyamatot, ami a történtekhez vezetett. Elfogadhatatlan a sírgyalázás, a kegyeletsértés, a történelmi tények tudatos meghamisítása és a temetőben magyar emberekkel szemben alkalmazott erőszak - jelentette ki.



Hozzátette: a román hatóságoktól elvárják, hogy kivizsgálja az erőszakos eseményeket, az elkövetőket pedig büntessék meg, illetve akadályozzák meg, hogy a jövőben ilyen előfordulhasson.



A miniszter azt mondta, az ügyben a jogi, a ténybeli és a morális igazság is Magyarország oldalán van.



Közölte: a katonai temetőben alapvetően és többségében magyar katonák nyugszanak, minden releváns dokumentum ezt támasztja alá. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie - mondta.



Szijjártó Péter felidézte a román hatóságok ügyben hozott döntéseit: az RMDSZ-es képviselők beadványai nyomán május 9-én a román állami építkezési felügyelőség megállapította, hogy a dormánfalvi polgármesteri hivatal olyan dokumentáció alapján állította ki a temető román parcellájának létrehozásához szükséges engedélyt, amléy nem bizonyította egyértelműen a terület feletti tulajdonjogát. Azaz a dormánfalvi városháza törvénytelenül állította a ki az építési engedélyt - összegzett.



Elmondta, május 10-én a román kulturális minisztérium is megállapította, hogy jogellenesen állították fel a betonkereszteket a magyar katonák síremlékeire.



A román nemzetvédelmi minisztérium május 31-i állásfoglalása szerint az idegen háborús emlékhelyek átalakítása a minisztériumnak alárendelt Hősök emléke hivatal előzetes engedélyével végezhető el - idézte fel a miniszter, hozzátéve: a hivatal nem adott ki ilyen hozzájárulást.



A külügyminiszter azt mondta, Magyarország folyamatosan kereste a kommunikáció lehetőségét: a magyar katonai emlékezet és hadisírgondozó igazgatóság nevében számtalanszor keresték meg a román nemzetvédelmi minisztériumot, de mindannyiszor elutasították őket. Hozzátette: a miniszterelnökök személyesen beszéltek a kérdésről és ő is többször tárgyalt a román külügyminiszterrel.



Szijjártó Péter közölte, hétfőn is kaptak telefonon tájékoztatást, amely után egyeztettek az RMDSZ vezetőivel és egyetértettek annak álláspontjával.

Elvárjuk Romániától azt, hogy a kétoldalú kötelezettségeket és a nemzetközi szerződéseket betartva állítsák helyre az eredeti állapotot, a kegyeletsértés és a sírgyalázás felszámolását várjuk el a román hatóságoktól - mondta.



A miniszter Harrach Péter (KDNP) napirend előtti felszólalására válaszolt. A kormánypárti politikus úgy értékelt: június 6-án a katonatemetőben egy szűk soviniszta csoport akcióját lehetett látni; az ő céljuk az, hogy eltöröljék Erdélyből a magyar múltat és ezzel a magyar jelent is. Joggal várjuk el a román hatóságoktól, hogy megakadályozzák a további hasonló eseményeket - hangoztatta.