Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Újabb hevedert kell bekötni a Hableányra

hirdetés

Újabb hevedert kell bekötni a dunai hajóbalesetben elsüllyedt Hableányra, mert sérülést találtak a hajó jobb oldalán - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.



Az M1-en azt mondták: a kiemelést megnehezítette, hogy a Hableány besodródott az uszály alá.



Götz Sándor hajómérnök elmondta: a hajón látható sérülés nem akadályozza a kiemelés folytatását.



Az M1-en az is elhangzott, hogy a megtalált holttestek között van az egyetlen gyermekáldozat is. A mentés helyszínén van Pintér Sándor belügyminiszter is.