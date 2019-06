Dunai hajóbaleset

Biztonságpolitikai szakértő: a Hableány bűnügyi helyszín

A dunai hajóbalesetben elsüllyedt Hableány bűnügyi helyszín - mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Az elsődleges feladat az elhunytak kiemelése - mondta Georg Spöttle.



Götz Sándor hajómérnök elmondta, hogy szerinte mindkét vízi járművön kellett lennie hajókövető rendszernek, valamint olyan kommunikációs berendezésnek, amellyel egymással kapcsolatot tudtak tartani.



A szállodahajón olyan archiváló rendszernek is kell lennie, amely a GPS-adatokat is rögzíti - tette hozzá.



Szerinte ezeket az adatokat össze kell vetni a két hajó kommunikációjával, hogy többek között az is kiderüljön, miért tolatott vissza a Viking Sigyn a baleset után, majd miért ment el.