Megkezdődött a játékelemek telepítése az új Nagyjátszótérre

A tereprendezést követően megkezdődött a csaknem 50 különleges játékelem telepítése a városligeti új Nagyjátszótéren, amely Európa egyik komplexebb játszóparkja lesz. 2019.06.11 22:30 ma.hu

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte: mivel az új Nagyjátszóteret várhatóan ősszel vehetik birtokba a gyerekek, a Városliget Zrt. a munkálatok megkezdésekor kialakított egy kisebb, ideiglenes játszóteret a korábbi játszótér jó állapotban lévő felújított és minősített eszközeiből. "A Királydomb szomszédságában létrehozott játszótér mellett egy új játszóvárral bővítettük a Városligeti tó melletti játszóteret, így a nyári vakáció alatt is megfelelő kapacitással biztosított a szabadtéri játék a Ligetben" - tette hozzá.



A családbarát fejlesztések keretében összesen 7 új játszótér kap helyet a megújuló Városligetben, ezek közül az első a Nagyjátszótér. Ott minden korosztály számára külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg és függőhintákat, kötélpályákat, forgójátékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat is telepítenek több mint 13 ezer négyzetméteren.



Gyorgyevics Benedek elmondta, hogy jó ütemben haladnak a Nagyjátszótér kivitelezésének munkálatai, a játékelemek telepítését követően a parkrész zöldfelülete teljesen megújul, az aljnövényzetet rehabilitálják és új, ligethonos fákat is ültetnek.



A Nagyjátszótér a park délkeleti részén, a Dózsa György út-Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen épül fel, minden környező sétányról könnyen megközelíthető, másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítésén pedig öt bejárat lesz. A területen csaknem 50 integrált és korosztályokra bontott játékelem - köztük 6 egyedi mászóka, 3 összetett csúszdarendszer, 14 féle hinta és körhinta, 4 féle forgójáték, 3 homokozó, 7 féle egyéni és páros rugós játék, 2 trambulin egy trambulinpálya, 8 féle vizes játék, valamint többféle interaktív mozgási energiával működő zenei játék - várja majd a gyermekeket.



A játékeszközöket úgy válogatták össze, hogy korosztályonként megfelelően fejlesszék a kulcskompetenciákat, a kognitív képességeket - hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek.

A részletekről szólva elmondta: a Nagyjátszótér központi eleme egy háromszintes mászóka lesz, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált. Emellett további nagyméretű mászóelemek is helyet kapnak a parkban,a melyek egyedileg kialakított, többszintes, háromdimenziós hálószerkezettel várják majd a nagyobbakat.



"A tervezési folyamatban gyerekpszichológusok, tájépítészek, pedagógusok is részt vettek annak érdekében, hogy olyan játszótér jöjjön létre, ahol a különböző korosztályok és a szülők igényei is visszaköszönnek. Az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció jegyében nagy hangsúlyt fektettünk az akadálymentesítésre és az érzékenyítésre. Számos integrált játszóeszközt is telepítünk a parkrészbe, melyeket akadálymentesen lehet megközelíteni, hogy a különböző fogyatékkal élő gyermekek és speciális nevelési igényűek is együtt tudjanak játszani ép társaikkal" - hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek.



A játszótér szerkezetét úgy alakítják ki, hogy a legkisebbek egy védett belső körben játszhatnak, miközben a szüleik kényelmes ülőalkalmatosságokon követhetik a gyerekek mozgását. A rendhagyó játékelemek egy része arra is alkalmas, hogy a család együtt játsszon, a különleges hálós szerkezetek elbírják a felnőttek súlyát is.



A tervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy teret engedjenek a szabad játéknak, a játszótér kialakításával és eszközeivel inspirálják a gyerekek alkotóenergiáit, a homokos-vizes játszórészben például kiásható fosszíliamásolatok ösztönzik játékosan a tanulásra a kicsiket. Az okosmegoldások sem hiányoznak majd: a csúszdák mérik a sebességet, a homokozóban pedig az ugrótávolságot.



A legnagyobbakat a Nagyjátszótér mellett egy úgynevezett Terepjátszó várja majd, ahol lesz mászószikla, skateboard pálya, mászófal, de rollerezésre, görkorcsolyázásra, kicsiknek motorozásra alkalmas tereket is kialakítanak. A terület félkörívben zárt és védett lesz, ahol a tér tagoltságát kihasználva helyezik el az egyes játékzónákat. Épül egy pumptrack pálya is, ahol izgalmas vonalvezetésű pályán gyakorolhatnak a BMX kerékpárosok.



A Nagyjátszótéren gyerekbarát, integrált illemhelyeket is kialakítanak és pelenkázásra, szoptatásra alkalmas részeket is elkülönítenek.