Hableány-tragédia

A Hableány áldozatainak tiszteletére koncertet adnak Fischer Ivánék Dél-Koreában

Fischer Iván mély szomorúsággal hallotta a súlyos dunai baleset hírét, és szeretné őszinte részvétét kifejezni az áldozatok családtagjainak. 2019.06.09 12:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fischer Iván bejelentette, hogy június 21-én a Budapesti Fesztiválzenekarral Dél-Koreába utaznak, ahol emlékkoncertet tartanak a balesetben elhunytak tiszteletére. Reméli, hogy gyászoló családtagok is el tudnak menni majd a koncertre, és hozzátette, szeretnék ezzel az eseménnyel Budapest és Magyarország együttérzését is kifejezni.



A Hableány május 29-i tragédiája idején a hajón 35-en voltak, 33 dél-koreai turista és a kétfős magyar személyzet. A 35 főből heten élték túl a tragédiát, mindannyian a hajó utasai. A többi 28 személyből eddig húsz holttest került elő, részben már a katasztrófa napján, részben az azóta eltelt tíz napban, a Duna különböző szakaszain.



A hatóságok motorcsónakokkal és keresőkutyákkal is keresik az áldozatokat. Az elsüllyedt Hableány kiemelésének előkészítése is megkezdődött, legutóbbi információink szerint legkorábban a jövő héten emelhetik ki a hajót.