Dunai hajóbaleset

TEK: négy hevedert vezetnek át a Hablány alatt a kiemeléshez

A kiemelés akár szombaton vagy vasárnap megkezdődhet, de az is lehet, hogy a jövő hétig húzódik a művelet. 2019.06.07 15:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A műszaki egyetem mérnökeinek számítása alapján négy, drótkötélheveder kell a szerencsétlenül járt Hableány hajó kiemeléshez - jelentette be a Terrorelhárítási Központ (TEK) társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője pénteken Budapesten.



Jasenszky Nándor a margitszigeti sajtótájékoztatón közölte: a kiemelés akár szombaton vagy vasárnap megkezdődhet, de az is lehet, hogy a jövő hétig húzódik a művelet. Hozzátette: a Clark Ádám úszódaru már pénteken a helyszínre érkezett, és rögtön munkába áll, amint a búvárok átvezetik a hevedereket a hajó alatt.



Egy hevedert a hajó elején, kettőt középen a gépház alatt, ahol a legnagyobb a veszélye annak, hogy a hajó kettétörik, egyet pedig a tat alatt vezetnek át. Egy-egy heveder hat 32 milliméter átmérőjű drótkötélből áll össze, az elején és a végén pedig úgynevezett vezetőköteleket csatolnak hozzá; ezek együttes hossza eléri a 100 métert.



A hajó alatt átvezették a több mint száz méter hosszú hevederek vékony, elsődleges vezetőszárait és a tervek szerint haladnak tovább a munkával - mondta.



Közölte, hogy a hajó padozaton fekszik, ez alatt kell átvezetni a hevedereket, de ha nem találnak rést, akkor nagynyomású vízzel próbálnak helyet csinálni nekik.



Szólt arról is, hogy még tart a gyártása annak a kötélnek, amellyel a hajó alatt átvezetett hevedereket fogják a daruhoz rögzíteni.



Elmondta: Hajdu János, a TEK főigazgatója döntött arról, hogy még pénteken "lehozzák" a baleset helyszínére a Clark Ádám úszódarut, mert nem akarta megkockáztatni, hogy a vízállás emelkedése miatt esetleg "megszoruljon" az újpesti kikötőben. Az úszódaru mozgását a katasztrófavédelem Szent Flórián tűzoltóhajója segíti.



Arra a kérdésre, hogy hány búvár dolgozhat egyszerre a roncsnál, azt mondta: a szabályok szerint egy, ám vizsgálják annak a lehetőségét, hogy miközben a magyar búvár az átkötéssel foglalkozik, addig a dél-koreai búvárok dolgozhassanak a nyílászárók lezárásán, de erről még nem született döntés.



A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni, kilenc embert még keresnek.