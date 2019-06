Ünnep

Mint a Harry Potterben: mozognak a diákok a debreceni gimisek tablóján - videó

hirdetés

Elképesztően ötletes és modern tabló készült a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 12. C osztályos tanulói számára. Bár első ránézésre ugyanolyannak tűnik, mint a többi, ha egy telefonon keresztül nézzük, szó szerint megelevenednek rajta a diákok képei. Ehhez mindössze egy különleges mobilalkalmazásra van szükség.



Az alkalmazás fejlesztője, Szakál Vince Abosa - aki a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny egyik III. díját is elnyerte - egy videót is feltöltött a YouTube-ra arról, hogyan működik a 12. C nem mindennapi tablója.



A különleges tablót Debrecenben, a Csapó utcai bevásárlóközpontban lehet megnézni, akinél pedig telefon is van, az "extrákat" is láthatja rajta.