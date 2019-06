Dunai hajóbaleset

Az áldozatot átölelve feküdt a Duna mélyén a kimerült búvár

Mind a koreai, mind a magyar búvárok hősök, hiszen minden nap az életüket kockáztatják azért, hogy megtalálják a holttesteket. 2019.06.06 11:49

Annyira kimerült az 1 óra 40 perces merülés alatt a Hablány-tragédia áldozatainak felkutatásában résztvevő egyik búvár a Dunában, hogy átölelve a holttestet, lefeküdt az aljzatra, ott pihent meg - mondta az ATV-nek Nyíri Iván, a Búvár Szakszövetség elnöke.



Közölte a parton lévőkkel, hogy kicsit pihen, mert képtelen feljönni. Majd így, a karjában jött fel az áldozattal - mesélte a drámai részleteket a szakszövetség elnöke.



Hozzátette, hogy a koreai és a magyar búvárok is hősök, hiszen minden nap az életüket kockáztatják. A Duna mélyén nem látnak semmit, tapogatózva, a szonárképpel a fejükben próbálják felfedezni a rögzítési pontokat.



Szerda délután megérkezett a Clark Ádám úszódaru az északi összekötő vasúti hídhoz, ez az a hely, ahol kiköt Budapesten, és innen megy majd tovább a Hableány mentési helyszínéhez.



Nyíri Iván arról beszélt, hogy az úszódaru szempontjából az a kérdés, hogy mikor csökken a vízhozam 4 méter alá, mert a búvárok ekkor tudnak biztonságosabban dolgozni. A Magyar Búvár Szakszövetség elnöke beszámolt arról is, hogy a búvárok a hajóépítő mérnökökkel és közlekedési szakemberekkel együtt azon gondolkodnak, hogyan lehet úgy rögzítési pontokat találni a hajón, hogy az nem roppan szét. Hozzátette: akár két hullám is meg tudja roppantani egy hajó testét, nem beszélve arról, hogy ez a hajó jelenleg egy roncs.