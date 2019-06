Hableány-tragédia

Megdöbbentő fejlemény: Hollandiában is hajóbalesetet okozhatott a Viking kapitánya

A Viking Sigyn szállodahajó egy svájci cégé, melynek 142 hajója van világszerte. A cég egy másik hajója, a Viking Idun balesetet okozott április elsején Hollandiában, miközben Antwerpenből Genfbe hajózott. A hajó 171 utassal a fedélzetén egy olajszállító tankernek ütközött - számolt be akkor a balesetről a The Sun.



Egy névtelenséget kérő, Viking szállodahajón dolgozó kapitány a Hajozas.hu-nak azt mondta, tudomása szerint ugyanaz az ukrán személy volt a balesetet okozó Viking Idun parancsnoka, mint aki a budapesti balesetnél is szolgálatban volt.



Mint mondta, a Viking Idun többszöri rádiós figyelmeztetés ellenére sem vette figyelembe a tankerhajót, egyenesen nekikanyarodott, ezzel veszélybe sodorva 171 utasát. Azt is hozzátette, hogy a hajóknál nem ritka a meghibásodás, hiába újak.



Múlt hét szerda este, nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. Hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta több újabb utas holttestét találták meg.



A Viking ukrán kapitányát, Jurij C-t a nyomozók halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, majd a bíróság egy hónapra elrendelte az előzetes letartóztatását.



A gyanúsítás arra épül, hogy a Viking személyzetének fel kellett volna vennie a rádiókapcsolatot a Hableány személyzetével. A navigációs rendszer adatai szerint azonban még csak kísérletet sem tettek a kapcsolatfelvételre, hangjelzést sem adtak le.