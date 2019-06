Dunai hajóbaleset

Kifizetné a 15 millió forintos óvadékot a Viking kapitánya

A kapitány részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak, és mindenkinek, aki érintett volt a balesetben, de továbbra is azt állítja, hogy nem követett el hibát a tömegbaleset idején.

Mint ismeretes egy nappal a dunai hajóbalesetet követően őrizetbe vették Jurij C.-t, a Viking Sigyn szállodahajó kapitányát. A bíróság 15 milliós óvadék ellenében kiengedte volna a kapitányt, ám az ügyészség fellebbezett. Hogy mikor lesz másodfokú döntés az ügyben, azt egyelőre nem tudni. Amennyiben szabadlábra helyezik a férfit, nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el Budapestet.



Dr. M. Tóth Balázs, a kapitány védője a Borsnak elmondta, a kapitány hajlandó lenne kifizetni a 15 milliót.



"Jurij C. 1975 óta hajózik a Dunán, megbízható, biztos családi hátterű ember. A bíróság az óvadék lehetőségével is azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy meglátása szerint a gyanúsított személyi körülményei rendezettek, esetében nem szükséges a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése" - mondta az ügyvéd, hozzátéve, hogy a kapitány részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak, és mindenkinek, aki érintett volt a balesetben, de továbbra is azt állítja, hogy nem követett el hibát a tömegbaleset idején.