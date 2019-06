Önkormányzat-választás

Puzsér Róbert nem indul a fővárosi ellenzéki előválasztáson

Nem indul a fővárosi ellenzéki előválasztáson, de folytatja kampányát Puzsér Róbert, az LMP és a Jobbik által támogatott független főpolgármester-jelölt - tájékoztatta Zaránd Péter kampányfőnök hétfőn az MTI-t.



A közlemény szerint Puzsér Róbert úgy értékeli, "Gyurcsány és az MSZP ledarálták az előválasztást".



Döntését azzal indokolta, hogy nem teljesültek azok a feltételek, amelyekhez indulását kötötte. Ezek között említi azt, hogy a balliberális tömb korrekt módon osztozzon a kerületi polgármester-jelöltségeken az őt támogató pártokkal.



Puzsér Róbert az európai parlamenti választás eredményére utalva gyalázatnak tartja, hogy szavazhatnak bárhogy az emberek, a szocialisták a pozícióikban maradnak. Budapesten az ellenzéki szavazók fele nem hajlandó sem a DK-ra, sem az MSZP-re szavazni, a fővárosi kerületek nyolcvan százalékában mégis ők állítanak polgármester-jelöltet - közölte.



A jelölt az előválasztáson való részvétele feltételeként határozta meg a programok egyeztetését, illetve az előválasztás technikai körülményei, az egyszerű online szavazás megteremtését. Értékelése szerint ezeken a területeken sem történt előrelépés.



Puzsér Róbert közölte: "a DK és az MSZP a május 26-ai eredmények ismeretében úgy tárgyal, hogy az Orbán Viktor elismerését is elnyerné. Orbán a komplett ellenzéket aprózza fel és szorítja ki ugyanazzal a kíméletlenséggel, amellyel Gyurcsány az ellenzék erőtlenebb szereplőit. Ez kétségtelenül hatékony érdekérvényesítés, csak ne pózolna azzal a balliberális tömb, hogy ők a +demokratikus oldal+" - tette hozzá.



A jelölt a közleményben azt írta, ha a fenti körülmények nem változnak, ebben a bohózatban nem vesz részt. Folytatja a kampányát, ő kínálja a legerősebb víziót, övé a legjobb és legrészletesebb program - írta, majd kellemes előválasztást kívánt "az ellenzéket daráló ellenzéknek".



A Civil Választási Bizottság szombaton közölte: most hétfőn kezdődik az önkormányzati választásokat megelőző fővárosi előválasztás második fordulója; a voksolás június 20. és június 26. között lesz. Az előválasztás első, februári fordulóját Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke nyerte a szocialista Horváth Csabával szemben, így a zuglói polgármester elnyerte az MSZP és a Párbeszéd mellett a DK és a Szolidaritás támogatását is. A Momentum Mozgalom múlt hét végén közölte, részt vesznek az előválasztás második fordulójában, főpolgármester-jelöltjük a sajtóhírek szerint Kerpel-Fronius Gábor.