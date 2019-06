Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Döntő lépésre készülnek az elsüllyedt kishajó kiemelésén dolgozó búvárok

Várhatóan hétfőn merülnek le a búvárok az elsüllyedt Hableányhoz, azt remélik, hogy apadt a Duna, és enyhült annyira a sodrása, hogy ezt meg lehet tenni. 2019.06.03 07:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyar, osztrák és dél-koreai búvárok várják napok óta, hogy lemerülhessenek a múlt szerdai hajóbalesetben elsüllyedt Hableányhoz. Akkor derül ki, hogy vannak-e holttestek a kishajóban.



Szerda este nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking Sigyn szállodahajóval ütközött a jóval kisebb Hableány turistahajó, a fedélzetén dél-koreai turistákkal, majd alig hét másodperc alatt elsüllyedt. Az elsüllyedt hajón 33 dél-koreai turista utazott, kétfős magyar személyzettel. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak. A rendőrség térképet készített arról, hol kerültek elő a holttestek. A hajóbalesetben 21 ember eltűnt.



A Dunára pontont építettek, egy búvár csütörtök este már lemerült a roncshoz, de kiemelni nagyon nehéz lesz. A folyóba a korábban feltételezett 6 helyett 8-9 méteres mélységbe süllyedt hajóhoz eddig nem tudtak eljutni a szakemberek, mert a Duna áradt, a sodrása pedig igen nagy volt, de a merülés előkészítése nagy erőkkel folyik.



Megpróbálják leárnyékolni az elsüllyedt hajót, hogy a búvárok könnyebben mozoghassanak.



A hét végén egy speciális, kamerákkal felszerelt szerkezetet próbáltak a folyóba engedni, hogy feltérképezze a hajót és annak környezetét, ám az erős sodrás miatt ezt a berendezést is percek alatt vissza kellett húzni a pontonra.



A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát a rendőrség még csütörtökön kihallgatta és őrizetbe vette, majd elrendelte a letartóztatását. A tragédiáról több videófelvételt is közreadtak. Közben egy magyar hajós, aki a tragédia idején végig figyelte a rádióforgalmat, a rendőrségnek és a TV2-híradójának is azt mondta, hogy nem figyelmeztette a szállodahajó ukrán kapitánya rádión a Hableányt, hogy előzni kezd.



Tolnay Zoltán azt mondta, folyamatosan figyelte a rádiót, de a szállodahajó csak az után jelentkezett, hogy maga alá gyűrte a Hableányt, és az ukrán kapitány ekkor is érthetetlenül beszélt, egyetlen mondaton belül angol, német és orosz szavakat is használt. A nyelvi problémákra egyébként korábban több külföldi hajó személyzete is felhívta a figyelmet.

Mindeközben szombaton a szöuli hatóságok közreműködésével sikerült azonosítani a hajóbaleset hét dél-koreai áldozatát ujj- és tenyérlenyomatok, valamint a már Budapesten lévő hozzátartozóknak bemutatott fényképek segítségével.