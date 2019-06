Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Elrendelték a szállodahajó kapitányának letartóztatását

Újabb videó került napvilágra, amin jól látszik, ahogy a Viking Sigyn nevű szállodahajó a Margit híd alatt utoléri és nekiütközik a Hableány nevű városnéző hajónak. A Hableány az ütközés után felborult, és másodpercek alatt elmerült.

A Fővárosi Törvényszék egy hónapra elrendelte a szerdai dunai hajóbaleset ügyében meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség szombaton az MTI-t.



A bíróság megállapította azt is, hogy a gyanúsított - a végzés véglegessé válását követően - 15 millió forint óvadék letétele esetén, Budapest területén bűnügyi felügyeletbe kerülhet, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett.



Az óvadék lehetőségének megállapítása ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be - olvasható az ügyészségi közleményben.



Szerda este nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak. A hajóbalesetben 21 ember eltűnt.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön közölte, hogy a vízi baleset körülményeinek tisztázása érdekében hajózási nautikai szakértő bevonásával nyomozást rendelt el. A nyomozók szemlét tartottak, tárgyi bizonyítási eszközöket foglaltak le. A nyomozás során beszerzett személyi és tárgyi bizonyítékok alapján felmerült a személyre szóló megalapozott gyanú, ezért a szállodahajó kapitányát a nyomozók halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.



A szállodahajó 64 éves ukrán állampolgárságú kapitányát - gyanúsítotti kihallgatása után - csütörtökön vették őrizetbe. A nyomozó hatóság előterjesztése alapján pénteken a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására.



Pénteken a férfi ügyvédjei nevében M. Tóth Balázs az MTI-vel azt közölte: védencük a gyanúsítással szemben panasszal élt, tagadja, hogy szabályt szegett volna vagy bűncselekményt követett volna el.



Az ügyvéd közleményében úgy értékelt, a nyomozóhatóság részéről a gyanúsítás "idő előtti, jelenleg nem több egy elméletnél, az alapos gyanúhoz szükséges bizonyosság nem áll rendelkezésre a ténybeli információk alapján". Ilyen, az alapos gyanút megalapozó megállapítás akkor tehető, ha már megvannak a szakértői vélemények; most viszont a szakértők kirendelése még csak folyamatban van - jegyezte meg.



Védencük 44 éve hajóvezető, a "Duna egyik legtapasztaltabb hajóvezetője", balesetet soha nem okozott - írta. A férfit megrendítette a baleset következménye, sajnálja, hogy a baleset elkerülésére nem volt módja, az áldozatok hozzátartozóinak részvétét fejezi ki - olvasható az ügyvédi közleményben.