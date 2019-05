Hableány-tragédia

Megszólalt a magánszemély, aki jelentette a hatóságoknak a tragikus hajóbalesetet

Két hajó összeütközött szerda este Budapesten a Margit hídnál, az egyik jármű – a Hableány nevű kirándulóhajó, fedélzetén kétfős magyar személyzettel és 33 dél-koreai turistával – elsüllyedt. A balesetben hét ember életét vesztette, másik hét megsérült, huszonegy embert pedig eltűntként tartanak nyilván.



A 24.hu-nak sikerült utolérnie a bejelentőt, aki bár nem kívánt névvel nyilatkozni, elmondta mit tapasztalt a baleset körülményeiből. Mint mondta, ő az egyik közelben haladó városnéző hajón utazott, amikor a tragédia bekövetkezett. A parlament környékén jártak amikor arra lett figyelmes, hogy hajóroncsok – székek, asztalok, fadarabok – úsznak a hajójuk körül. Ekkor azt hallotta a hajó egyik matrózától: "Felborult a Hableány, menteni fogunk.”



Ezután sokkos állapotban hívta fel a 112-es segélyhívót, amit először nem is akart tárcsázni, mert azt gondolta, hogy a hatóságok már úgyis tudnak a balesetről, de végül úgy döntött, mégis telefonál. Kiderült, jól döntött, meglepetésére ugyanis addig senki nem jelentette a balesetet. Mint mondta: "Az volt a megdöbbentő, hogy a segélyhívó munkatársa nem tudott a történtekről. Közöltem vele, hogy felborult egy hajó és emberek vannak a vízben.”



Hozzátette: "Olyan volt mint a filmekben, még most is a történtek hatása alatt állok. Az a hajó, amelyiken én utaztam két embert mentett ki. Bár én nem láttam, a kapitány azt mondta, hogy holttesteket is sodort a víz.”