Hajóbaleset: mindent rögzített a feketedoboz, emberi mulasztás történhetett

Elképzelhető, hogy az előzési szabályok be nem tartása vezetett a szerda esti katasztrófához a Dunán, a két hajó rádiókommunikációjából sok minden ki fog derülni - mondta az InfoRádióban a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkára. Horváth Imre hangsúlyozta, a tragédia ellenére a hajózás a legbiztonságosabb közlekedési ág.



Horváth Imre az eddig tények ismeretében a két hajó mozgásáról elmondta: a hajósok hegymenetnek hívják ezt, mindkét hajó szemben a sodrással haladt. A budapesti szakaszon jobbra hajts van a pesti irányba kellett felfelé mennie a járműveknek. A kisebbik hajó, amelyik elsüllyedt, a saját kikötője felé haladt, amelyik a pesti oldalon van, pár száz méterre a Margit híd fölött.



A nagyobbik hajó, a kisebbik hajó mögött haladt hosszabb távon, majd közvetlenül a híd fölött meg akarta előzni a kisebbik hajót. Az előzésnek vannak szabályai a hajózásban. Eszerint, ott, ahol nem egyértelmű, hogy lesz elegendő hely az előzésre, kérni kell helyet, vagyis jelezni kell a másik hajónak, amelyik elöl halad, hogy előzni kívánunk, és meg kell kérdezni, hogy melyik oldalán enged el minket - mondta a szakember, hozzátéve, hogy az előzni kívánó javaslatot tehet arra, hogy melyik oldalon szeretne elmenni, amit vagy elfogad az elöl haladó vagy nem. Három válasz lehetséges, vagy a jobb, vagy a baj oldalon engedi el a másikat, vagy nem ad engedélyt az előzésre. Ez utóbbi akkor szokott előfordulni, amikor az elöl haladó hajó már látja, hogy milyen veszélyhelyzet alakulhat ki az előzésből, a mögötte haladó azonban ezt még nem látja - mondta a szabályokról Horváth Imre.

Hozzátette, azt nem tudja megmondani, hogy ebben az esetben kommunikálta-e a hajók egymással, és ezt az elsüllyed hajó kétfős legénységétől - mindketten eltűntek a balesetben - már nem is fogjuk megtudni, de a másik hajó személyzete nyilván fog erre valamit mondani a rendőrségi vizsgálat kapcsán.



Horváth Imre ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindez ki fog derülni, mert van feketedoboz, ebben a Duna teljes magyarországi szakaszán közlekedő valamennyi hajó összes közlekedési tevékenységét, mozgását rögzítik a rádiókommunikációval együtt.



Amint ezt a rendőrség kikéri, megvizsgálja, ki fog derülni, mi történt a baleset pillanatában.



A szakember arról is beszélt, hogy a kommunikáció nyelve alapesetben mindig annak az országnak a nyelve, ahol a hajó éppen tartózkodik, tehát itt a magyar, de ha valaki nem tud magyarul, kezdeményez másik nyelvet, ez a Duna magyarországi szakaszán általában a német. Arra a kérdésre, elképzelhető-e, hogy nyelvi kommunikációs problémák miatt nem értették meg egymást a kapitányok, a szakember azt mondta, hogy nem zárható ki, de ez a felvételekből egyértelműen ki fog derülni.



Horváth Imre hangsúlyozta, a hajózás a legbiztonságosabb közlekedési ág, annak ellenére, hogy most sok embert elveszítettünk, 65 éve nem volt ilyen súlyos baleset az országban. (1954. màjus 30-án - a Balatonon borult fel a Pajtás hajó, akkor is többen meghaltak.) Mint mondta, szerinte a szabályokat nem szigorítani kell, hanem be kell tartani azokat.