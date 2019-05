Hableány-tragédia

Korábban is volt balesete a Hableány hajónak

A Hableány 2017-ben is balesetet szenvedett. Akkor feltehetőleg elromlott az irányváltója, ezért nekiment a partnak és egy stégnek a Petőfi-híd pesti hídfőjénél. 2019.05.30 06:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Éjjel fél 1-kor a Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, sokakat pedig nagy erőkkel keresnek.



A Hableány 2017-ben is balesetet szenvedett. Akkor feltehetőleg elromlott az irányváltója, ezért nekiment a partnak és egy stégnek a Petőfi-híd pesti hídfőjénél.



Tóth Mihály, az Európa Cégcsoport és a Panoráma Deck Kft. szóvivője szerint a hajót folyamatosan szervizelték, műszaki hibáról nem tudnak. Annyit tudnak, hogy a hajó gyorsan süllyedt.



Tarlós István főpolgármester az Indexnek azt mondta részletesen tájékozódott az ügyben, és sajnálatát, együttérzését fejezi ki az áldozatok családjának. Közölte még, hogy a fővárosi önkormányzat nem érintett az ügyben, mert egyik hajó sem a BKV-é, igaz régebben a Hableányt eseti alkalommal kibérelték.



Az eddig ismert információk alapján valószínűsíthető, hogy a Viking Sygin nevű svájci illetőségű, a németországi Passauba tartó hotelhajó lehetett a baleset másik elszenvedője. A Vesselfinder útvonalkövető funkciója alapján ugyanis a Viking Sygin és a Hableány keresztezte egymást útját a Margit hídnál, majd a Viking Sygin nem sokkal később kikötött a Carl Lutz rakpartnál Újpesten, és jelenleg is ott áll.



A Vesselfinder szerint a Hableányt legutoljára pont ott érzékelte a rendszer, ahol később megtalálták a roncsait, pár méterre a Margit híd pillérétől. A Szent Flórián tűzoltóhajó is itt körözött sokáig.