Tragédia

Ezen a felvételen látszódhat az elsüllyedt Hableány balesete

Az Időkép felvételén elméletileg látható a Parlament előtt nem sokkal 21 óra után történt baleset, de egyértelműen nem vehető ki, mi történt. 2019.05.30 06:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, sokakat pedig nagy erőkkel keresnek. A városnéző-hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és 2 főnyi magyar személyzet tartózkodott. A többi ember hollétéről nincs információ.



Az M1 arról tudósított, hogy gyermekmentőt is küldtek azonnal helyszínre, később a dél-koreai nagykövetség munkatársára hivatkozva megerősítették, hogy gyerek is volt a hajón. Az M1 televízió tudósítása szerint a rendőrség az M0-s hídjának magasságában bukkant még egy holttestre, ezért már Budapesttől délre (is) keresik a túlélőket.



A kutatásban rengetegen segítettek, a baleset után a folyón álló hajók reflektorokkal világították a vizet, a Szabadság hídról egy filmforgatás reflektorait is a Duna felé irányították.



Az Időkép felvételén elméletileg látható a Parlament előtt nem sokkal 21 óra (bal felső sarokban látható az idő a videón) után történt baleset, de egyértelműen nem vehető ki, mi történt.

Ember a vízben! Az Index információi szerint a baleset úgy történt, hogy a Hableányba a Margit hídnál hátulról belefutott egy szállodahajó, és felborította. A Mahart Budapest nevű hajója vette először észre a balesetet, onnan hangzott fel először az "Ember a vízben!" figyelmeztetés is.