Szabadlábra helyezték volna az olaszliszkai lincselőt, az ügyész fellebezett

A 2006-os olaszliszkai ügyben emberölés és rongálás bűntette miatt 17 év szabadságvesztéssel sújtott egykori elsőrendű vádlott feltételes szabadságra bocsátásáról döntött a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája. 2019.05.28 13:13 ma.hu

Juhászné Prágai Erika, a bíróság szóvivője kedden az MTI-vel azt közölte: ifj. H. D. elítélt a kiszabott szabadságvesztést a Szegedi Fegyház és Börtönben tölti, ahonnan feltételes kedvezménnyel július 15-én, a büntetést kitöltve 2023. október 14-én szabadulhat.



A büntetés-végrehajtási bíró megállapította, hogy az elítélt a börtönben kifogástalan magatartást tanúsított, különböző címen 53 jutalmat is kiérdemelt, érvényben lévő fenyítése nincs. A fogvatartás alatt tanulmányait jó eredménnyel folytatja, júniusban érettségizik, önismereti és konfliktuskezelő tréningen is részt vett. Mindenben kifejezte megbánását, a fogvatartásának körülményei miatt számára megítélt kártalanítás összegét a sértett családja kapta meg. Kifogástalan magatartásának köszönhetően mintegy húsz alkalommal hagyhatta el az intézetet. Szabadulása után élettársához és gyermekéhez költözne, két helyről is munkáltatói szándéknyilatkozatot kapott.



A bíróság végzése ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, hivatkozva az elítélt által elkövetett életellenes bűncselekmény súlyára és az elkövetés módjára, így a döntés nem végleges.



Ifj. H. D.-t a Debreceni Ítélőtábla 2009. november 13-án sújtotta jogerősen 17 év fegyházbüntetéssel az olaszliszkai emberölési ügy elsőrendű vádlottjaként. Az ügyben a bíróság három vádlottat ítélt életfogytig tartó fegyházbüntetésre.



Szögi Lajos tiszavasvári tanárt a gyermekei szeme láttára verték agyon 2006. október 15-én, a Borsod megyei Olaszliszkán, miután autójával a feltételezések szerint - amit azóta az eljárás megcáfolt - elsodort egy kislányt. A gyerek az árokba esett, de nem sérült meg.