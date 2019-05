EP2019-jog

EP-választás: A levélszavazat külképviseleten vagy a választókerületi székhelyen még leadható

Az a választó, aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, még a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában. 2019.05.26 08:30 MTI

Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nem rendelkeznek lakcímmel, levélben szavazhatnak, ha kérték felvételüket a névjegyzékbe.



A szavazó szabadon dönthetett arról, milyen úton juttatja vissza voksát a Nemzeti Választási Irodához (NVI): a válaszborítékot feladhatta postán, ebben az esetben a levélnek május 25-én éjfélig meg kellett érkeznie az NVI-hez. A válaszborítékot fel lehetett adni a külképviseletek címére is.



Azok, akik ezt nem tették meg, még a szavazás napján is leadhatják levélszavazatukat: a válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6-19 óra között) is, valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhely bármelyikének jegyzőjénél, 6 és 19 óra között.