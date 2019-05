Egészségügy

Átadták a Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületszárnyát

2019.05.24

Átadták a Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületszárnyát pénteken; a fejlesztés első ütemében egy több mint 1800 négyzetméteres épületrésszel bővült az intézmény, helyet adva további negyven betegágynak, a képalkotó részlegnek, szakrendelőknek, rehabilitációs tornatermeknek és négy családorvosi praxisnak.



Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója köszöntőjében elmondta, az intézmény a kardiológiai rehabilitáció területén a közép-magyarországi régióból kétmillió ember ellátásáért felel, a mostani fejlesztéssel pedig vélhetően javulhatnak a szív- és érrendszeri megbetegedések halálozási mutatói, amihez a fejlesztéseken túl kellenek a jó minőségű rehabilitációs, betegedukációs programok is.



Mint mondta, a kórház fejlesztésének terve szerencsésen egybeesett a közép-magyarországi régió egészségügyi ellátását javítani kívánó kormányzati programmal, így az Egészséges Budapest Program (EBP) forrásaiból is tudott részesülni a kórház.



A főigazgató szerint a kórház fejlesztése szoros együttműködésben történt az egyházzal, a fenntartó renddel, az önkormányzattal, a kormánnyal és magánadományozókkal, és "ha egy program mögött ilyen összefogás van, az csak sikeres lehet".



A jövőbeni tervekről elmondta, a fejlesztés következő lépése a kórház régi épületének teljes rekonstrukciója, amelynek révén 150 ágyon valósulhat meg a kardiovaszkuláris rehabilitáció, de elvégzik a szívátültetettek utókezelését és a végstádiumú szívelégtelenségben szenvedők palliatív ellátását is. Ezenkívül a tervek szerint oktatói, esetlegesen egyetemi tanszéki szerepet is betölthet a jövőben a kórház, továbbá egészségügyi szakdolgozói képző- és gyakorló hely is lesz az intézmény.



A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kórház felújítása példaértékű összefogás eredménye. Mint mondta, a felújításra 2,7 milliárd forintot fordított a kormány, amihez a pénzügyi tárca további 200 millió forinttal járult hozzá.



Azt remélik, hogy a kórház fejlesztése az EBP-n belül mintaprojekt lehet - tette hozzá.



Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. és a III. kerület fideszes országgyűlési képviselője is az összefogás erejéről beszélt a kórház bővítése kapcsán.



A miniszter az EBP-ről szólva azt mondta, a program pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és a magyar gazdaság van olyan jó állapotban, hogy ilyen típusú fejlesztéseket is finanszírozzon. Közölte, az EBP-re az idén 42 milliárd forint áll rendelkezésre. A programban négy centrumkórház jön létre, 24 társkórház és 32 szakrendelő újul meg - fűzte hozzá.



Varga Mihály említést tett az elmúlt időszakban történt fejlesztésekről; így például a Szent Margit Kórház épületének korszerűsítéséről és eszközparkjának fejlesztéséről; megkezdődött a II. kerületi egészségügyi szolgálat új épületének építése a Frankel Leó úton, és folyamatban van a XII. kerületi hegyvidéki szakrendelő kialakítása.

Minderre úgy nyílt lehetőség, hogy más területekről nem kellett forrásokat elvonni - jegyezte meg a pénzügyminiszter.



Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) II. kerületi polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat évente több millió forinttal járul hozzá a kerület egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez; átadták a pesthidegkúti mentőállomást, felújított nappali gondozási központ várja a demens betegeket, szakorvosi és háziorvosi rendelőket korszerűsítenek, és létrehoztak egy mozgásszervi-rehabilitációs központot is.



Jelezte, az EBP-n belül a II. kerület kiemelt szerepet tölt be, hiszen megtörténik az Irgalmasrendi Kórház és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet korszerűsítése, zajlik a Frankel Leó úti egészségház építése, amelyben 28 szakellátás kap helyet, valamint centrumkórházi minőségben fejlesztik a Szent János Kórházat is.



A Szent Ferenc-kórház fejlesztése a kormányzati támogatáson túl további 500 millió forint uniós forrásból, 80 millió forint önkormányzati támogatásból és 130 millió forint saját forrásból valósul meg.



Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció által fenntartott kórház új épületszárnyát Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg.