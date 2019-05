Pályázat

Még várják a nevezéseket a Virágos Magyarország versenyre

Június elsejéig várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre, amelyre idén először erdélyi települések is nevezhetnek.

Mára már több millió ember vesz részt a kihívásban, amelyet idén 26. alkalommal hirdettek meg a szervezők - emelte ki Borbás Marcsi, a verseny fővédnöke az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



"Idén először hat régióra osztottuk az országot, így lesznek régiós eredményhirdetések is. A legszebb falu, legszebb város címet azonban majd a budapesti eredményhirdetésen osztjuk ki" - fűzte hozzá.



A szakmai zsűri az idén is kiemelt figyelmet fordít a települések tisztaságára, gondozottságára, a zöldfelületek, közterületek, közintézmények állapotára, és értékelik azt is, hogy milyen programokat szerveznek a közösség mozgósítására.



A települési önkormányzatok a verseny oldalán jelentkezhetnek, a részvétel díjtalan. A fődíj Magyarország képviselete a 2020-as Európai virágos városok és falvak versenyén (Entente Florale Europe).



Az európai versenyen az idén a város kategóriában Nagykőrös, falu kategóriában pedig Csemő képviseli Magyarországot.



"Bíztatjuk azokat, akik eddig még nem jelentkeztek, hogy tegyék meg, hiszen a szakemberek ingyenes szakmai segítséget is nyújtanak a nevezőknek" - fűzte hozzá Borbás Marcsi.



A versenyre tavaly 324 település regisztrált.