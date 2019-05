Lejárt a türelmi idő

Futótűzként terjedt a hír, miszerint végstádiumú rákos beteget akartak kilakoltatni kedd délelőtt Pécsett

2019.05.21 13:03 ma.hu

A Szabad Pécs oldaláról vette át több lap is azt, hogy egy haldokló, végstádiumban lévő rákos beteget készülnek kilakoltatni kedd délelőtt Pécsett deviza hiteltartozása miatt. Márpedig egy súlyos betegség méltányolandó körülmény ilyen esetben.



Azóta kiderült és frissítették is a cikket, hogy (szerencsére) nem haldoklik az egyik kilakoltatásra váró személy sem. A Város Mindenkiért pécsi aktivistái azonban valóban ott voltak, és megpróbálták megakadályozni a kilakoltatást. Valóban megkeresték a bíróságot is már hétfőn, de az ügyvéd csak másnap, azaz ma vitte be az iratokat. A végrehajtó viszont már akkor közölte, hogy nem köteles és nem is akarja kivárni a bíróság esetleges méltányossági döntését.



Azóta ezen a téren is történtek változások, végül felfüggesztette a végrehajtást a bíróság – tudta meg a lap a családot képviselő dr. Süle Ágnes ügyvédtől. Írásos határozat szerint november 20-ig függesztik fel a kilakoltatás végrehajtását. Az ügyvéd a végrehajtót is tájékoztatja a fejleményről.



Az sem volt pontos információ, hogy őket deviza hiteltartozás miatt lakoltatnák ki. Egy korábbi, több mint tíz éve húzódó ügyről van szó, és másféle tartozásról.