EP2019

EP-választás - Már több mint kétezer levélszavazat visszaérkezett az NVI-hez

hirdetés

Már 2187 levélszavazat megérkezett a Nemzeti Választási Irodához - derül ki a www.valasztas.hu szombat reggeli adataiból.



A Magyarországon és más európai uniós országban lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak a május 26-i európai parlamenti (EP-) választáson, ehhez május 2-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Az NVI a múlt héten postázta a szavazólapot és a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozatot tartalmazó levélcsomagokat a levélben szavazóknak.



Összesen 115 ezer levélcsomag készült el: az NVI 85 ezer levélcsomagot küldött ki postán, 30 ezren kértek személyes átvételt. Azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, hétfőtől tehetik meg (megjelölésük szerint) az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településén, a kijelölt külképviseleteken vagy a kijelölt határ menti településeken.



A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez: a válaszborítékot feladhatja postán (bárhonnan ingyen), ebben az esetben a levélnek május 25-én éjfélig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás végéig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviseletre.



A válaszboríték leadható bármely külképviseleten is május 11-től 24-ig munkanapokon, illetve a 132 külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt és Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen.



Az NVI-hez az első 480 levélszavazat szerdán érkezett meg. Péntekre további 1375 darabot juttattak vissza az irodához, szombatra pedig a visszajuttatott levélszavazatok száma 2187-re nőtt.



Az NVI azonban csak május 20-ától bonthatja fel a levélszavazatok külső borítékát, és akkor kezdheti meg (a szavazatot tartalmazó boríték felbontása nélkül) a választópolgár azonosítását, azaz a nyilatkozatban lévő adatok összevetését a nyilvántartásban lévővel. A szavazatot tartalmazó borítékot pedig csak a voksolás befejezése után bonthatják fel az NVI-ben, és akkor kezdődhet a voksok összeszámlálása is.