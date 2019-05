Tender

Módosul a konvektorcsere pályázatok benyújtásának időpontja

A tervezettnél két nappal később, május 22-én 10 órakor kezdődhet a pályázatok benyújtása az Otthon Melege program földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogramjára, a módosításról az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a személyi jövedelemadó bevallások benyújtásának zavartalansága érdekében döntött.



A 2018. évi személyi jövedelemadó egységes bevallási határnapja május 20-a; a kétnapos halasztásról azokra a pályázókra gondolva döntött a tárca, akik az utolsó pillanatra hagyják adóbevallásuk véglegesítését. Így ők május 20-án mentesülnek a további adminisztrációs feladatok alól, több idejük lesz a nyugodt felkészülésre a pályázat sikeres benyújtása érdekében - hívta fel a figyelmet az ITM csütörtöki közleményében.



A földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram pályázatai változatlan feltételekkel, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatók be, ügyfélkapus azonosítást követően augusztus 30-ig.



A kétmilliárd forint keretösszegű alprogramban a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni. A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60 százaléka, akár 750 ezer forint is lehet.



A pályázatbenyújtó felület a https://konvektor2019.nfsi.hu linken érhető el. Az elektronikus pályázati rendszerrel, a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a pályázatkezelő NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán kérhető segítség (elérhetőségek a http://www.nfsi.hu/ oldalon).