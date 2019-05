Veszélyben a lakosság?

Négyből három fővárosi kórház lemondta a baleseti ügyeletet a hétvégén

Csütörtök óta négy budapesti sürgősségi centrum közül hol az egyik, hol a másik mondta le a sokszorosan sérült, életveszélyes állapotú betegek fogadását. Ebben az időszakban csak a Péterfy baleseti intézete működött zökkenőmentesen – írta a Népszava hétfő reggeli cikkében.



Először erről a 444.hu írt, miszerint a Honvédkórház lemondta az ügyeletet a teljes hétvégére. Az ATV Híradójának megkeresésére a Honvédkórház el is ismerte: a hétvégére lemondta a 3. progresszivitási szintű sérültek fogadását. Az intézmény szerint viszont ennek nem az orvoshiány, hanem megbetegedések az oka. Felelős döntést hoztak, teszik hozzá, hétfőtől újra normálisan működnek majd.



A Népszava információi szerint mindez azért fordulhat elő, mert nincs elég orvos, szakdolgozó az intézményben. Emiatt a 40 intenzív ágyból 21 működik. A Honvédkórház után szombat éjszaka már a Dél-Pesti Centrum kórház Merényi úton működő traumatológiája is jelezte: oda se vigyenek több politraumatizált beteget a mentők. Az intenzív ágyaik megteltek. Ezután a Szent János kórház jelentette, hogy lemondja a további ügyeletet, mert akkora már több mint fél tucat sürgős műtétre szoruló sérültje volt.



Alapesetben a traumás sérülteket a négy centrumba kell vinniük a mentőknek: ezekben az intézményekben összesen 52 intenzív ágy van a feladatra. Ezek közül szombat reggelre már csak öt volt szabad, napközben pedig már ezek is "elfogytak."