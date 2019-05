EP2019

EP-választás - Nincs uniós szintű jogorvoslati lehetőség

Az európai parlamenti (EP-) választáson nincs uniós szintű jogorvoslati lehetőség, a választási eljárás során az egyes tagállamok választási jogszabályai érvényesek.

Az EP-választáson Magyarország egyetlen választókerületet alkot, ezért a fellebbezési, illetve a jogorvoslati szintek eltérnek az országgyűlési választáson gyakorolhatótól.



Az EP-választási eljárásban háromféle választási bizottság működik: szavazatszámláló bizottság (szszb), területi (fővárosi) választási bizottság, valamint Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Bírósági felülvizsgálat esetében a Kúria illetékes.



A 10 277 szszb a szavazás napján, május 26-án működik, dönt a szavazás folyamán felmerülő kérdésekben: például szavazni akarók visszautasításáról, mozgóurnaigény elutasításáról, vizsgálja a szavazatok érvényességét. Ezekkel szemben a területi választási bizottságokhoz (Budapesten a Fővárosi Választási Bizottsághoz) lehet fordulni jogorvoslatért. (Nem lehet kifogást benyújtani a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen, mivel az ellen csak a Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.)



A 20 területi választási bizottság (tvb) dönt a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, illetve a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel, valamint a helyi sajtóval, továbbá a helyi választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásról. A tvb jogosult dönteni a körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogásokról. A tvb-határozatokkal szemben a Nemzeti Választási Bizottsághoz lehet fellebbezést benyújtani.



A Nemzeti Választási Bizottság az egész választási folyamatban működik: ez a testület vizsgálja, hogy a választáson indulni kívánó pártok és listáik megfelelnek-e a választási törvényben előírt feltételeknek. Az NVB sorsolta ki a listák szavazólapi sorrendjét is, megszámlálja a külképviseleteken, valamint a levélben leadott szavazatokat, és megállapítja a választás eredményét.



Az NVB dönt minden egyéb kifogásról, így a sajtó választási kampányban történő részvételével kapcsolatos kifogásokról is, valamint elbírálja a tvb-k határozatai elleni fellebbezéseket.



Az NVB határozatai ellen a Kúriához lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani. A kérelem tárgyában a legfelsőbb bírói testület három napon belül dönt. Kivételes esetekben az Alkotmánybírósághoz is lehet fordulni, alkotmányjogi panasszal.