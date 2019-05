Állati

Sörényes farkasok születtek a Szegedi Vadasparkban

Fotók: zooszeged.hu/Endrédi Lajos

Három sörényes farkas (Chrysocyon brachyurus) született a Szegedi Vadasparkban, a ritka ragadozót már többször sikerült szaporítani a Tisza-parti város állatkertjében - közölte Veprik Róbert igazgató.



A kölykök március 10-én születtek, pénteken estek át az állatorvosi vizsgálaton, kapták meg oltásukat és egyedi jelölésüket.



A Dél-Amerikában őshonos sörényes farkas csak a Szegedi Vadasparkban látható Magyarországon. Európában csupán 142 egyede él az állatkertek nemzetközi adatbázisa szerint (ZIMS), a fajmegmentési tenyészprogram keretében.



A különös megjelenésű kutyafélét több mint húsz éve tartják Szegeden. A jelenlegi párnak a tavaszi a második alma, 2016-ban született két kölyök, amelyek végül egy német és egy holland állatkertbe kerültek.

A nevüket fekete színű sörényükről kapó ragadozók inkább csak nagyságukkal emlékeztetnek a farkasokra, viselkedésük, alkatuk hosszú lábú róka látszatát kelti. A legnagyobb - 70-80 centi marmagasságú - kutyaféle ragadozó Dél-Amerika füves-bozótos térségeinek, mocsarainak lakója. A vékony, hosszú lábak előnye is főleg ezen élőhelyen érvényesül, ahogy a magas fűben keresik zsákmányukat. Járásuk is különleges, a ragadozók között szokatlanul az azonos oldalon lévő lábaikat emelik egyszerre.



Élőhelyén nagy veszélyt jelent rá a vadászat, főleg régebben féltették tőle a háziállataikat, főleg birkáikat az állattartók, és farkasként irtották. Számos egyede pusztul el közutakon elütve, emellett a kutyák fertőző betegségeiben is sok elhullik. Jelenleg 17 ezer kifejlett egyede él a természetben a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint.



A sörényes farkasok párkapcsolatban élnek, sűrűbben csak a párzási időszakban találkoznak, máskor egymástól függetlenül mozognak és vadásznak a területükön. A kicsik mintegy két hónap vemhesség után látják meg a napvilágot a sűrű növényzet rejtekében.